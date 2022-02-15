Пекин-2022: определились олимпийские чемпионки у женщин в «биг-эйр» и «слоупстайл»

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Во вторник определись победители соревнований у женщин во фристайле (слоупстайл) и сноуборде (биг-эйр) на зимних Олимпийских играх в Пекине, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Австрийская сноубордистка Анна Гассер завоевала «золото» в биг-эйр, на втором месте - спортсменка из Новой Зеландии Зои Садовски-Скиннот, на третьем – японка Кокомо Мурасе.

Победительницей в слоупстайле стала фристайлистка Матильда Гремо из Швейцарии, второе место заняла китаянка Гу Айлин, на третьем – эстонка Келли Силдару.

Из-за сильного ветра и мороза перенесены на более позднее время сегодняшние соревнования в скоростном спуске, лыжное двоеборье и мужская эстафета в биатлоне. Эти состязания проходят в горных районах Яньцин (г.Пекин) и Чжанцзякоу (провинции Хэбэй).