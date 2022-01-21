+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: 1 °С
USD 434.24 EUR 492.69
RUB 5.67 CNY 68.46
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пекин-2022: Назван состав команды Казахстана по лыжным гонкам

21 Января 2022 21:40
Поделиться:
Пекин-2022: Назван состав команды Казахстана по лыжным гонкам

МИЛАН. КАЗИНФОРМ - Команду Казахстана по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Пекине представят семь спортсменов. Имена участников главного старта зимы озвучил главный тренер Александр Батяйкин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Новости по теме
Сборная Казахстана по футзалу усилится на следующий матч Евро-2022
Казахстанская биатлонистка завершила индивидуальную гонку Кубка мира в 30-ке лучших Казахстанка примет участие в очередном туре Бундеслиги по настольному теннису Как выступают казахстанские фигуристы на «Чемпионате четырех континентов» в Таллине

На Играх выступят двое мужчин и пять женщин. На старт выйдут Ксения Шалыгина, Валерия Тюленева, Ирина Быкова, Надежда Степашкина, Ангелина Шурыга, Виталий Пухкало и Евгений Величко.

«Состав команды уже утвержден. В Пекин отправятся Ксения Шалыгина, Валерия Тюленева, Ирина Быкова, Надежда Степашкина, Ангелина Шурыга, Виталий Пухкало и Евгений Величко. В тренерский штаб вошли я, Владимир Борцов, Андрей Невзоров. Также в состав команды вошли сервис-группа, массажист и врач.

На открытом тренерском совете, который проходил во время проведения летнего чемпионата Казахстана в Щучинске, были озвучены критерии отбора на участие в Олимпийских играх.

Но, к сожалению, ряд мероприятий был отменен из-за проблем, связанных с коронавирусом. В частности, не состоялась Всемирная Универсиада, которая должна была пройти в Люцерне (Швейцария), а также два этапа Кубка мира во французском Ля Рош и словенской Планице», - отметил Александр Батяйкин.

По его словам, в Алматы в декабре состоялась Спартакиада народов Казахстана. И часть спортсменов была отобрана по результатам данных соревнований.

Изначально тренерский штаб и главный тренер брали обязательства на восемь участников, но, к сожалению, нам не удалось добрать одну квоту. Я вообще планировал две полных эстафеты: мужская и женская

«Однако, как я говорил ранее, весь прошлый тренировочный и соревновательный сезон команда не могла соревноваться из-за ограничений. В итоге мы участвовали только на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

В этом сезоне мы приложили максимальные усилия, которые реализовались в семь лицензий. Наши спортсмены будут выступать во всех дисциплинах, кроме большой эстафеты. К моему и к сожалению всех наших болельщиков и руководства, мы будем представлять нашу страну двумя мужчинами.

Всего же в программе Олимпийских игр в лыжных гонках у мужчин и женщин по шесть видов. Девушки будут соревноваться во всех. Мужчины - в пяти.

Команда находится на учебно-тренировочном сборе в Италии. Тренировки проводятся на высоте около 2000 метров. В Китае же соревнования будут проходить на высоте около 1800 метров. Сейчас мы проводим совместные тренировки и контрольные тесты с командами России, Польши, Словении, Италии, Норвегии (биатлон), Латвии, Украины.

Вылет на Олимпиаду назначен на 29 января. Рейс будет из Милана в Пекин. УТС проходит в штатном режиме. Есть мелкие вопросы, но решаем их очень оперативно. Все хорошо. Главное - это безопасность спортсменов. Важно беспрепятственно вылететь в Китай, а затем уже максимально хорошо выступить.

Конкуренция сейчас сильная. Во многих странах в последние 4-6 лет популярность лыжных гонок выросла, очень серьезно готовятся. На уровень вышли даже те, кто раньше особой опасности на трассе не представлял. Так что будем готовиться, бороться. Всем желаю успехов»,- резюмировал Батяйкин.


Подписывайтесь на наш канал:

#Олимпиада   #Китай  
Поделиться:
Новости по теме
Сборная Казахстана по футзалу усилится на следующий матч Евро-2022
Казахстанская биатлонистка завершила индивидуальную гонку Кубка мира в 30-ке лучших
Казахстанка примет участие в очередном туре Бундеслиги по настольному теннису
Как выступают казахстанские фигуристы на «Чемпионате четырех континентов» в Таллине
Популярное
1 Главную ошибку в экономической политике Казахстана назвал Касым-Жомарт Токаев
2 Больше всего предприниматели жаловались на сотрудников полиции – Глава государства
3 Мы не заметили, как внешнее благо превратилось в сырьевое проклятие – Касым-Жомарт Токаев
4 Какая политика будет проводиться далее в Казахстане, рассказал Касым-Жомарт Токаев
5 Резолюция Европарламента является преждевременным и поспешным решением - депутат Мажилиса
6 Принцип «зарабатываем здесь - тратим там» уже не имеет права на существование - Президент РК
Читайте также
Кто выступит за сборную Казахстана по конькобежному спорту на Олимпиаде-2022
Команда Казахстана по прыжкам на лыжах с трамплина завоевала четыре олимпийские лицензии
Главную ошибку в экономической политике Казахстана назвал Касым-Жомарт Токаев
Больше всего предприниматели жаловались на сотрудников полиции – Глава государства
Мы не заметили, как внешнее благо превратилось в сырьевое проклятие – Касым-Жомарт Токаев
Какая политика будет проводиться далее в Казахстане, рассказал Касым-Жомарт Токаев
Резолюция Европарламента является преждевременным и поспешным решением - депутат Мажилиса
Принцип «зарабатываем здесь - тратим там» уже не имеет права на существование - Президент РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив