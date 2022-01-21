Пекин-2022: Назван состав команды Казахстана по лыжным гонкам

МИЛАН. КАЗИНФОРМ - Команду Казахстана по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Пекине представят семь спортсменов. Имена участников главного старта зимы озвучил главный тренер Александр Батяйкин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

На Играх выступят двое мужчин и пять женщин. На старт выйдут Ксения Шалыгина, Валерия Тюленева, Ирина Быкова, Надежда Степашкина, Ангелина Шурыга, Виталий Пухкало и Евгений Величко.

«Состав команды уже утвержден. В Пекин отправятся Ксения Шалыгина, Валерия Тюленева, Ирина Быкова, Надежда Степашкина, Ангелина Шурыга, Виталий Пухкало и Евгений Величко. В тренерский штаб вошли я, Владимир Борцов, Андрей Невзоров. Также в состав команды вошли сервис-группа, массажист и врач.

На открытом тренерском совете, который проходил во время проведения летнего чемпионата Казахстана в Щучинске, были озвучены критерии отбора на участие в Олимпийских играх.

Но, к сожалению, ряд мероприятий был отменен из-за проблем, связанных с коронавирусом. В частности, не состоялась Всемирная Универсиада, которая должна была пройти в Люцерне (Швейцария), а также два этапа Кубка мира во французском Ля Рош и словенской Планице», - отметил Александр Батяйкин.

По его словам, в Алматы в декабре состоялась Спартакиада народов Казахстана. И часть спортсменов была отобрана по результатам данных соревнований.

Изначально тренерский штаб и главный тренер брали обязательства на восемь участников, но, к сожалению, нам не удалось добрать одну квоту. Я вообще планировал две полных эстафеты: мужская и женская

«Однако, как я говорил ранее, весь прошлый тренировочный и соревновательный сезон команда не могла соревноваться из-за ограничений. В итоге мы участвовали только на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

В этом сезоне мы приложили максимальные усилия, которые реализовались в семь лицензий. Наши спортсмены будут выступать во всех дисциплинах, кроме большой эстафеты. К моему и к сожалению всех наших болельщиков и руководства, мы будем представлять нашу страну двумя мужчинами.

Всего же в программе Олимпийских игр в лыжных гонках у мужчин и женщин по шесть видов. Девушки будут соревноваться во всех. Мужчины - в пяти.

Команда находится на учебно-тренировочном сборе в Италии. Тренировки проводятся на высоте около 2000 метров. В Китае же соревнования будут проходить на высоте около 1800 метров. Сейчас мы проводим совместные тренировки и контрольные тесты с командами России, Польши, Словении, Италии, Норвегии (биатлон), Латвии, Украины.

Вылет на Олимпиаду назначен на 29 января. Рейс будет из Милана в Пекин. УТС проходит в штатном режиме. Есть мелкие вопросы, но решаем их очень оперативно. Все хорошо. Главное - это безопасность спортсменов. Важно беспрепятственно вылететь в Китай, а затем уже максимально хорошо выступить.

Конкуренция сейчас сильная. Во многих странах в последние 4-6 лет популярность лыжных гонок выросла, очень серьезно готовятся. На уровень вышли даже те, кто раньше особой опасности на трассе не представлял. Так что будем готовиться, бороться. Всем желаю успехов»,- резюмировал Батяйкин.