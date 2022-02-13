Пекин-2022: Казахстанский биатлонист финишировал предпоследним в гонке преследования

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 13 февраля, на Олимпийских играх-2022 состоялась мужская гонка преследования, в которой принял участие казахстанский биатлонист Александр Мухин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Спортсмен допустил сразу восемь промахов. Он занял итоговое 57-е место из 58 финишировавших биатлонистов.

Выиграл гонку француз Кентен Фийон Майе. Второе место у Тарьей Бе (Норвегия). Россиянин Эдуард Латыпов поднялся на третью ступень пьедестала.