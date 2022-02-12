Пекин-2022: Казахстанские спортсмены не прошли квалификацию в прыжках на лыжах с трамплина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На Олимпиаде-2022 в Пекине завершился отборочный раунд соревнований по прыжкам на лыжах с большого трамплина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Основной задачей участников являлось завершить квалификацию в числе 50-ти сильнейших. Казахстан представили Даниил Васильев и Сергей Ткаченко. Однако никто из них не прошел в основные соревнования.

Васильеву не хватило совсем немного – он стал 51-м. Ткаченко финишировал с 54-м результатом.

Фото: Турар Казангапов, пресс-служба НОК Казахстана