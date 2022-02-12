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    18:20, 11 Февраль 2022 | GMT +6

    Пекин-2022: Казахстанские спортсмены не прошли квалификацию в прыжках на лыжах с трамплина

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На Олимпиаде-2022 в Пекине завершился отборочный раунд соревнований по прыжкам на лыжах с большого трамплина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Основной задачей участников являлось завершить квалификацию в числе 50-ти сильнейших. Казахстан представили Даниил Васильев и Сергей Ткаченко. Однако никто из них не прошел в основные соревнования.

    Васильеву не хватило совсем немного – он стал 51-м. Ткаченко финишировал с 54-м результатом.

    Фото: Турар Казангапов, пресс-служба НОК Казахстана

    Теги:
    Спорт Китай Олимпиада-2022
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