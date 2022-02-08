Пекин-2022: Казахстанские лыжницы выступили в квалификации в спринте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 8 февраля, на Олимпийских играх-2022 в Пекине будут разыграны медали в соревнованиях по лыжным гонкам в спринте. В данный момент завершилась квалификация у женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В этом виде программы Казахстан представили четыре спортсменки. На старт вышли Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Ирина Быкова и Надежда Степашкина.

Для выхода в четвертьфинал было необходимо завершить отборочный раунд в числе 30-ти лучших. Ниже представлены результаты наших лыжниц.

- Надежда Степашкина - 51-е место;

- Ангелина Шурыга - 60-е место;

- Ксения Шалыгина - 67-е место;

- Ирина Быкова - 68-е место.

Таким образом, представительницы казахстанской команды не смогли преодолеть квалификационный барьер.