Пекин-2022: Казахстанские лыжницы выступили в квалификации в спринте
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 8 февраля, на Олимпийских играх-2022 в Пекине будут разыграны медали в соревнованиях по лыжным гонкам в спринте. В данный момент завершилась квалификация у женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
В этом виде программы Казахстан представили четыре спортсменки. На старт вышли Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Ирина Быкова и Надежда Степашкина.
Для выхода в четвертьфинал было необходимо завершить отборочный раунд в числе 30-ти лучших. Ниже представлены результаты наших лыжниц.
- Надежда Степашкина - 51-е место;
- Ангелина Шурыга - 60-е место;
- Ксения Шалыгина - 67-е место;
- Ирина Быкова - 68-е место.
Таким образом, представительницы казахстанской команды не смогли преодолеть квалификационный барьер.
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