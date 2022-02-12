Пекин-2022: Казахстанские лыжницы в эстафете 4×5 км стали 15-ми на Олимпиаде

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В субботу, 12 февраля, были разыграны медали в лыжной эстафете 4×5 км среди женщин на Олимпийских играх-2022. Соревнования прошли в Чжанцзякоу провинции Хэбэй, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Первое место заняла сборная России, на второй позиции финишировала сборная Германии, а замкнула тройку призеров команда Швеции.

В лыжных гонках (женщины, эстафета 4×5 км) выступили казахстанки Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Надежда Степашкина, Ирина Быкова.

Женская сборная Казахстана по лыжным гонкам в эстафете 4×5 км финишировала 15-й с отставанием от лидера в 7 минут 34,4 секунды.

На отметке 15 км сборная Казахстана «замыкала» женскую эстафету, находясь на 17-м месте. На четвертом, заключительном этапе, казахстанской лыжнице удалось обойти спортсменок из Эстонии и Латвии, финишировать 15-й с общим результатом 1:01:20.6.Сборная России впервые за 16 лет выиграла женскую эстафету на Олимпийских играх.