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Пекин-2022: Казахстанские лыжницы в эстафете 4×5 км стали 15-ми на Олимпиаде

12 Февраля 2022 14:26
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Пекин-2022: Казахстанские лыжницы в эстафете 4×5 км стали 15-ми на Олимпиаде

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В субботу, 12 февраля, были разыграны медали в лыжной эстафете 4×5 км среди женщин на Олимпийских играх-2022. Соревнования прошли в Чжанцзякоу провинции Хэбэй, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Первое место заняла сборная России, на второй позиции финишировала сборная Германии, а замкнула тройку призеров команда Швеции.

В лыжных гонках (женщины, эстафета 4×5 км) выступили казахстанки Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Надежда Степашкина, Ирина Быкова.

Женская сборная Казахстана по лыжным гонкам в эстафете 4×5 км финишировала 15-й с отставанием от лидера в 7 минут 34,4 секунды.

На отметке 15 км сборная Казахстана «замыкала» женскую эстафету, находясь на 17-м месте. На четвертом, заключительном этапе, казахстанской лыжнице удалось обойти спортсменок из Эстонии и Латвии, финишировать 15-й с общим результатом 1:01:20.6.
Сборная России впервые за 16 лет выиграла женскую эстафету на Олимпийских играх.
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#Спорт   #Китай   #Олимпиада-2022  
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Автор:

Руслан Сулейменов

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