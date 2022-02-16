Пекин-2022: Казахстанские лыжницы не вышли в финал в командном спринте на Олимпиаде
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские лыжницы Надежда Степашкина и Ксения Шалыгина во втором полуфинальном забеге не смогли выйти в финальную часть соревнований в командном спринте на Олимпиаде, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Состязания проходят в Чжанцзякоу провинции Хэбэй.
По итогам полуфинального забега казахстанские лыжницы финишировали 10-ми с результатом 24:57.59.
Этого не хватило для выхода в финал. В финальной части соревнований в командном спринте у женщин примут участие 10 сборных, в их числе – США, России, Финляндии, Швеции, Норвегии, Франции, Германии и др.
Победители у женщин в командном спринте определятся уже сегодня.
В мужском командном турнире по лыжным гонкам, который также проходит сегодня в Чжанцзякоу – главные фавориты командного спринта – сборные Норвегии и России.
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