Пекин-2022: казахстанские лыжницы финишировали в масс-старте на 30 км

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские лыжницы Ангелина Шурыга, Ирина Быкова, Надежда Степашкина финишировали в масс-старте на дистанции 30 км. Об этом передает МИА «Казинформ».

Гонка проходит в Чжанцзякоу, она закрывает программу олимпийского турнира.

Первой из казахстанских спортсменок к финишу пришла Ангелина Шурыга. Она показала 42-й результат со временем 1:36:29.6.

Надежда Степашкина финишировала 49-й с результатом 1:39:38.8, Ирина Быкова - 54-й (1:42:42).

Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла «золото» в марафоне на Олимпиаде в Пекине.

Она преодолела дистанцию за 1 час 24 минуты 54 секунды.

Второе место заняла американка Джессика Диггинс (+1 минута 43,3 секунды). Замкнула тройку призеров финская лыжница Кертту Нисканен (+2:33.3).

Тереза Йохауг стала трехкратной олимпийской чемпионкой на Олимпиаде в Пекине. До масс-старта норвежка Йохауг завоевала «золото» в скиатлоне и индивидуальной гонке классическим стилем.

Фото: Турар Казангапов, пресс-служба НОК Казахстана