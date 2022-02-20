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Пекин-2022: казахстанские лыжницы финишировали в масс-старте на 30 км
20 Февраля 2022 10:42
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ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские лыжницы Ангелина Шурыга, Ирина Быкова, Надежда Степашкина финишировали в масс-старте на дистанции 30 км. Об этом передает МИА «Казинформ».
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Гонка проходит в Чжанцзякоу, она закрывает программу олимпийского турнира.
Первой из казахстанских спортсменок к финишу пришла Ангелина Шурыга. Она показала 42-й результат со временем 1:36:29.6.Надежда Степашкина финишировала 49-й с результатом 1:39:38.8, Ирина Быкова - 54-й (1:42:42).
Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла «золото» в марафоне на Олимпиаде в Пекине.
Она преодолела дистанцию за 1 час 24 минуты 54 секунды.
Второе место заняла американка Джессика Диггинс (+1 минута 43,3 секунды). Замкнула тройку призеров финская лыжница Кертту Нисканен (+2:33.3).Тереза Йохауг стала трехкратной олимпийской чемпионкой на Олимпиаде в Пекине. До масс-старта норвежка Йохауг завоевала «золото» в скиатлоне и индивидуальной гонке классическим стилем.
Фото: Турар Казангапов, пресс-служба НОК Казахстана
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