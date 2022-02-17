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Пекин-2022: Казахстанские конькобежки выступили в финальном забеге на 1000 м

17 Февраля 2022 15:46
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Пекин-2022: Казахстанские конькобежки выступили в финальном забеге на 1000 м

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские конькобежки Надежда Морозова и Екатерина Айдова выступили на дистанции 1000 м на зимних Олимпийских играх в Пекине, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Первой на старт вышла Надежда Морозова, ее соперницей стала австрийская конькобежка Ванесса Херцог. Казахстанская спортсменка финишировала первой в паре с результатом 1:15.69.

Екатерина Айдова бежала в 10-й паре с россиянкой Ольгой Фаткулиной. Она преодолела дистанцию за 1:16.70.

Результаты казахстанских спортсменок не позволяют бороться за медали.

«Золото» на дистанции 1000м завоевала японка Михо Такаги (1:13.19), второе место заняла Ютта Лердам из Нидерландов (1:13.83), третье – американка Бриттани Боу (1:14.61).

Напомним, что 17 февраля на Олимпиаде в Пекине разыгрывают шесть комплектов наград.

На текущий момент в неофициальном медальном зачете Игр-2022 лидирует сборная Норвегии (13 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей), второе место занимает сборная Германии (10-6-5), третье – команда США (8-8-4).

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#Соотечественники   #Спорт   #Олимпиада-2022  
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