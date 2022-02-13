ПЕКИН-2022: Из-за сильного снегопада отменили соревнования по фристайлу в дисциплине «слоупстайл»

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – В результате сильного снегопада, накрывшего в воскресенье олимпийские объекты в Чжанцзякоу и Яньцине, отменены соревнования по фристайлу у женщин в дисциплине «слоупстайл» и тренировки у горнолыжниц в скоростном спуске, передает МИА «Казинформ».

Квалификационные соревнования по фристайлу у женщин в дисциплине «слоупстайл», запланированные на 13 февраля, были перенесены на понедельник (14 февраля). Изменения в расписание состязаний внесены из-за сильного снегопада. Финальные заезды также перенесены, они состоятся 15 февраля.

Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий был отменен второй этап тренировок у горнолыжниц в скоростном спуске в Национальном горнолыжном центре Яньцин.

В воскресенье утром Национальный горнолыжный центр в пекинском районе Яньцин накрыл сильный снегопад и была ограниченная видимость. В первой попытке в гигантском слаломе трассу смогли пройти 54 из 87 горнолыжников.

Метеорологическая служба Пекина выпустила «желтое» предупреждение о сильном снегопаде в китайской столице. Местные власти рекомендуют жителям воздержаться от поездок на личном транспорте и выездов за пределы города.

В Китае принята четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют оранжевый, желтый и синий.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев



