+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -16 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

ПЕКИН-2022: хоккейный матч «Канада-США», дебют микс сноуборд-кросса на Олимпиаде

12 Февраля 2022 11:16
Поделиться:
ПЕКИН-2022: хоккейный матч «Канада-США», дебют микс сноуборд-кросса на Олимпиаде

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – 12 февраля на зимних Олимпийских играх в Пекине разыграют шесть комплектов медалей. В трех дисциплинах за награды будут бороться казахстанские спортсмены, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Сборная США по хоккею выиграла команду Канады на Олимпиаде в Пекине
Как пройдут выборы в президенты Казахстанской федерации футбола Избран новый президент футбольного клуба «Ордабасы» Бахтияр Артаев подал в отставку с поста вице-президента Федерации бокса Казахстана

В лыжных гонках (женщины, эстафета 4×5 км) выступят Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Надежда Степашкина, Ирина Быкова. В конькобежном спорте (мужчины, 500 м) – Иван Аржаников. В биатлоне (мужчины, спринт на 10км) – Александр Мухин, Владислав Киреев.

Одним из главных событий восьмого дня Олимпийских игр станет матч группового турнира по хоккею у мужчин между сборными Канады и США. Даже без присутствия игроков НХЛ на олимпийском льду, соперничество двух команд из Северной Америки привлекает внимание любителей хоккея с шайбой со всего мира.

Напомним, что в стартовом матче между сборными США и КНР зафиксирован разгромный счет. Соединенные Штаты легко разобрались с дебютантом домашней Олимпиады – командой Китая 8:0. Финалист прошлых Игр сборная Германии уступила команде Канады 1:5.

Матч «Канада-США» состоится сегодня 12:10-14:25 по пекинскому времени.

Формат смешанного командного сноуборд-кросса дебютирует на Олимпиаде-2022 в Пекине. 16 команд примут участие в четырех четвертьфинальных заездах, только две лучшие команды каждого из заездов выйдут в полуфинал, а затем две быстрейшие сборные каждого из двух ½ получат место в большом финале.

В фигурном катании на Олимпийских играх в Пекине в субботу вступают в борьбу танцевальные дуэты. В этой дисциплине в борьбу за медали вступят главные фавориты - танцевальные дуэты из Канады (Тесса Верчу и Скотт Мойр), Франции (Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон) и России (Виктория Синицина и Никита Кацалапов).

Медальные соревнования

Биатлон – спринт на 10 км среди мужчин.

Лыжные гонки – Эстафета 4x5 км.

Сноуборд – смешанный командный сноуборд-кросс (четвертьфиналы, полуфиналы, малый финал, большой финал).

Прыжки на лыжах с трамплина

Скелетон

Конькобежный спорт – мужчины 500 м.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Олимпиада-2022  
Поделиться:

Автор:

Руслан Сулейменов

Новости по теме
Сборная США по хоккею выиграла команду Канады на Олимпиаде в Пекине
Как пройдут выборы в президенты Казахстанской федерации футбола
Избран новый президент футбольного клуба «Ордабасы»
Бахтияр Артаев подал в отставку с поста вице-президента Федерации бокса Казахстана
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью корпорации «КАМАЗ»
2 Министр обороны РК проверил воинские части Алматинского и Капшагайского гарнизонов
3 Касым-Жомарт Токаев посетил Казанский Кремль
4 Задержан замруководителя управления здравоохранения Атырауской области
5 Президент РК посетил комплекс «ТАНЕКО»
6 Президента Казахстана наградили татарстанским орденом
Читайте также
Опубликовано расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде 12 февраля
Итоги выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 11 февраля
Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью корпорации «КАМАЗ»
Министр обороны РК проверил воинские части Алматинского и Капшагайского гарнизонов
Касым-Жомарт Токаев посетил Казанский Кремль
Задержан замруководителя управления здравоохранения Атырауской области
Президент РК посетил комплекс «ТАНЕКО»
Президента Казахстана наградили татарстанским орденом
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив