+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: -1 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

ПЕКИН-2022: дебют монобоба среди женщин на Олимпиаде

13 Февраля 2022 10:00
Поделиться:
ПЕКИН-2022: дебют монобоба среди женщин на Олимпиаде

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – 13 февраля – девятый день XXIV зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине, пройден экватор соревнований, разыграно 58 комплектов наград из 109. Двадцать шесть стран-участниц Игр имеют в своей «копилке» как минимум одну медаль, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Казахстанский горнолыжник потерпел неудачу на старте Олимпиады в Пекине
Футбольный турнир в память об умершем от ковида враче прошел в Кокшетау В Караганде завершился второй отборочный турнир по настольному теннису Казахстанец Андрей Голубев завершил выступления на турнире в Дохе

Сегодня на Олимпиаде разыграют семь комплектов медалей, за пять из них поборются казахстанские спортсмены. В горнолыжном спорте (мужчины, гигантский слалом) выступит Захар Кучин. В биатлоне (женщины, гонка преследования, 10 км) – Галина Вишневская-Шепоренко, (мужчины, гонка преследования, 12,5 км) – Александр Мухин. В шорт-треке (мужчины, 500 м) – Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Абзал Ажгалиев. Конькобежный спорт (женщины, 500 м) – Екатерина Айдова.

Квалификации пройдут в женском фристайле. Казахстан представят Жанбота Алдабергенова и Акмаржан Калмурзаева.

У женщин-бобслеисток в монобобе в Национальном санно-бобслейном центре Яньцина пройдут первая и вторая попытка. Это одна из новых дисциплин зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

15 мужских лыжных сборных выйдут на старт эстафеты 4х10 км. Главные фавориты лыжной гонки - сборные России и Норвегии.

Гигантский слалом у мужчин интересен тем, что в отсутствии действующего олимпийского чемпиона австрийца Марселя Хиршера борьба за «золото» в этой дисциплине горнолыжного спорта обострится между основными фаворитами – Алексис Пентюро и Матье Февр (Франция), Марко Одерматт (Швейцария), Марко Шварца (Австрия) и Хенрика Кристофферсена (Норвегия).

В воскресенье состоится хоккейный матч группового турнира у мужчин между сборными Финляндии и Швеции. Встреча двух давних скандинавских соперников, скорее всего, определит победителя группы С, в которую также входят команды Словакии и Латвии.



Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Китай   #Хоккей   #Олимпиада-2022  
Поделиться:

Автор:

Руслан Сулейменов

Новости по теме
Казахстанский горнолыжник потерпел неудачу на старте Олимпиады в Пекине
Футбольный турнир в память об умершем от ковида враче прошел в Кокшетау
В Караганде завершился второй отборочный турнир по настольному теннису
Казахстанец Андрей Голубев завершил выступления на турнире в Дохе
Популярное
1 Глава государства провел оперативное совещание Совета Безопасности
2 Похищенное из оружейного магазина оружие изъято полицией Алматы
3 Свыше 5 тысяч осужденных амнистировали в Казахстане
4 Дополнительная функция включена в работу «Сергек» в Нур-Султане
5 Роман Скляр встретился с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым
6 О ходе расследования уголовных дел по массовым беспорядкам в Алматы сообщила Генпрокуратура РК
Читайте также
Юлия Путинцева успешно стартовала на турнире в Дубае
Международный теннисный турнир завершился в Караганде
Глава государства провел оперативное совещание Совета Безопасности
Похищенное из оружейного магазина оружие изъято полицией Алматы
Свыше 5 тысяч осужденных амнистировали в Казахстане
Дополнительная функция включена в работу «Сергек» в Нур-Султане
Роман Скляр встретился с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым
О ходе расследования уголовных дел по массовым беспорядкам в Алматы сообщила Генпрокуратура РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив