ПЕКИН-2022: дебют монобоба среди женщин на Олимпиаде

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – 13 февраля – девятый день XXIV зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине, пройден экватор соревнований, разыграно 58 комплектов наград из 109. Двадцать шесть стран-участниц Игр имеют в своей «копилке» как минимум одну медаль, передает МИА «Казинформ».

Сегодня на Олимпиаде разыграют семь комплектов медалей, за пять из них поборются казахстанские спортсмены. В горнолыжном спорте (мужчины, гигантский слалом) выступит Захар Кучин. В биатлоне (женщины, гонка преследования, 10 км) – Галина Вишневская-Шепоренко, (мужчины, гонка преследования, 12,5 км) – Александр Мухин. В шорт-треке (мужчины, 500 м) – Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Абзал Ажгалиев. Конькобежный спорт (женщины, 500 м) – Екатерина Айдова.

Квалификации пройдут в женском фристайле. Казахстан представят Жанбота Алдабергенова и Акмаржан Калмурзаева.

У женщин-бобслеисток в монобобе в Национальном санно-бобслейном центре Яньцина пройдут первая и вторая попытка. Это одна из новых дисциплин зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

15 мужских лыжных сборных выйдут на старт эстафеты 4х10 км. Главные фавориты лыжной гонки - сборные России и Норвегии.

Гигантский слалом у мужчин интересен тем, что в отсутствии действующего олимпийского чемпиона австрийца Марселя Хиршера борьба за «золото» в этой дисциплине горнолыжного спорта обострится между основными фаворитами – Алексис Пентюро и Матье Февр (Франция), Марко Одерматт (Швейцария), Марко Шварца (Австрия) и Хенрика Кристофферсена (Норвегия).

В воскресенье состоится хоккейный матч группового турнира у мужчин между сборными Финляндии и Швеции. Встреча двух давних скандинавских соперников, скорее всего, определит победителя группы С, в которую также входят команды Словакии и Латвии.



