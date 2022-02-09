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Пекин-2022: Чингиз Ракпаров выступил в первом виде лыжного двоеборья
9 Февраля 2022 15:06
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня на Олимпийских играх-2022 состоится розыгрыш медалей в лыжном двоеборье (нормальный трамплин). В рамках соревнований завершился первый вид, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Участники совершили прыжок с трамплина. Казахстанец Чингиз Ракпаров прыгнул на 79.5 метра, набрав в итоге 69.9 балла. Согласно системе Гундерсена, на старт второго вида соревновательной программы - лыжной гонки - он выйдет 38-м с отставанием от лидера в 4 минуты 12 секунд.
Добавим, что первым на дистанцию выйдет японец Риота Ямамото, удерживающий промежуточное лидерство - 133 балла.
Фото: Турар Казангапов, пресс-служба НОК Казахстана.
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