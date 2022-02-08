Пекин-2022: Австрийский горнолыжник Маттиас Майер защитил олимпийский титул в супергиганте

ЯНЬЦИН. КАЗИНФОРМ – Австрийский горнолыжник Маттиас Майер защитил свой олимпийский титул в супергиганте на Олимпиаде в Пекине. Соревнования по горнолыжному спорту проходят во вторник в районе Яньцин на северо-западе китайской столицы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Маттиас Майер завоевал «золото» с результатом 1 минута 19,94 секунды. Второе место занял американец Райан Кокран-Сигл (отставание - 0,04 секунды), продолжив семейную традицию – его мама становилась олимпийской чемпионкой 50 лет назад на летних Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году. «Бронзу» взял норвежец Александер Омодт Кильде (+ 0,42 секунды). Казахстанские спортсмены не выступали в этой дисциплине.

Австриец Майер стал трехкратным олимпийским чемпионом. В Пекине он уже становился бронзовым призером в скоростном спуске.

Казахстанские мастера горнолыжного спорта выступят в двух дисциплинах – слаломе и гигантском слаломе. 9 февраля Александра Троицкая примет участие в слаломе, 13 февраля Захар Кучин – в гигантском слаломе.

Фото: www.championat.com