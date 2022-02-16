Пекин-2022: американский фристайлист Холл выиграл «золото» в слоупстайле

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Американский фристайлист Александр Холл выиграл «золото» в слоупстайле на зимних Олимпийских играх в Пекине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На втором месте – Николас Геппер из США, на третьем – Йеспер Тьедер из Швеции. Казахстанские фристайлисты в этой дисциплине не были представлены.

А.Холл принес в копилку команды США восьмую золотую медаль на Играх в Пекине. В неофициальном медальном зачете лидирует Норвегия (12 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых медаль), на втором месте разместилась сборная Германии (9-6-3), на третьем – Соединенные Штаты (8-7-4).

В среду, 16 февраля, разыграют восемь комплект наград на зимних Олимпийских играх в Пекине.

В шорт-треке разыграют два комплекта медалей, состоятся финал мужской эстафеты на 5000 м, и финал на дистанции 1500 м у женщин.

Фристайлисты определят лучшего в лыжной акробатике.

В среду у лыжников пройдут два финала: командный спринт классическим стилем у мужчин и командный спринт у женщин.

Сегодня в первой половине дня в Чжанцзякоу (провинции Хэбэй, КНР) начнется женская биатлонная эстафета 4х6 км.

В Яньцине пройдет мужской финал по горнолыжному спорту в дисциплине слалом.

В среду также пройдут четвертьфинальные матчи у хоккеистов: «США – Словакия», «Россия – Дания», «Финляндия – Швейцария», «Швеция – Канада».

В Пекине состоится матч за третье место в рамках женского олимпийского хоккейного турнира. Женская сборная Финляндии сыграет со Швейцарией.





Фото: championat.com