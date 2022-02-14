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Пекин-2022: американка Кайли Хамфрис стала первой олимпийской чемпионкой в монобобе

14 Февраля 2022 17:27
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Пекин-2022: американка Кайли Хамфрис стала первой олимпийской чемпионкой в монобобе

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Американка Кайли Хамфрис стала первой олимпийской чемпионкой в соревнованиях по монобобу среди женщин на Олимпиаде в Пекине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В понедельник в Национальном санно-бобслейном центре в Яньцине определилась первая олимпийская чемпионка в монобобе. Американка Кайли Хамфрис завоевала «золото» в одной из новых дисциплин зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине. Она финишировала с результатом 4.19,27.

Второе место заняла Элана Мейерс из США (+1,54), третье – Кристин де Брюин из Канады (+1,76).

Кайли Хамфрис в Пекине стала трехкратной олимпийской чемпионкой, в Ванкувере она впервые завоевала золотую медаль Олимпийских игр в двойках, и подтвердила свой олимпийский статус в Сочи в 2014 году. До 2019 года Кайли Хамфрис выступала за сборную Канады.

Ранее сообщалось, что швейцарский горнолыжник Марко Одерматт завоевал «золото» в гигантском слаломе на зимних Олимпийских играх.

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#Спорт   #Олимпиада   #США   #Китай   #Зимние виды спорта   #Олимпиада-2022  
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Автор:

Руслан Сулейменов

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