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Пекин-2022: Американка Хлоя Ким защитила олимпийский титул в хафпайпе

10 Февраля 2022 10:20
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Пекин-2022: Американка Хлоя Ким защитила олимпийский титул в хафпайпе

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Американская сноубордистка Хлоя Ким защитила олимпийский титул в хафпайпе на Олимпийских играх в Пекине. Соревнования проходят в снежном парке Genting в Чжанцзякоу (провинция Хэбэй, КНР), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Американка Хлоя Ким завоевала «золото», показав результат в 94.00 балла. Второй стала испанка Керальт Кастельет с 90,25 балла, третья – Сена Томита из Японии (88,25). Представительницы Казахстана не выступали в этой дисциплине.

После победы сноубордистки Хлои Ким в хафпайпе сборная США завоевала вторую золотую медаль.

В 17 лет Хлоя Ким завоевала свое первое «золото» в южнокорейском Пхенчхане в 2018 году. Еще до своего 16-летия американская сноубордистка стала единственным подростком в истории Х-игр, завоевавшей три золотые медали. По версии журнала TIME она вошла в список 100 самых влиятельных людей 2018 года.

Хафпайп – спортивная дисциплина в соревнованиях по сноуборду, где спортсмены выполняют акробатические трюки в воздухе.

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#Спорт   #Олимпиада   #Олимпиада-2022  
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Автор:

Руслан Сулейменов

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