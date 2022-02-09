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Пекин-2022: Александра Троицкая не смогла финишировать в первой попытке в слаломе

9 Февраля 2022 11:22
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Пекин-2022: Александра Троицкая не смогла финишировать в первой попытке в слаломе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 9 февраля на Олимпийских играх в Пекине проходят соревнования по горнолыжному спорту среди женщин в слаломе. Казахстанская спортсменка Александра Троицкая выступила в Олимпийском турнире, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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18-летняя Александра Троицкая сошла с дистанции в первой попытке. Казахстанка не смогла дойти до финиша.

Второй заезд начнется в 11:45.


Фото: НОК Казахстана/Сали Сабиров

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#Спорт   #Китай   #Олимпиада-2022  
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