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Пекин-2022: Александра Троицкая не смогла финишировать в первой попытке в слаломе
9 Февраля 2022 11:22
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 9 февраля на Олимпийских играх в Пекине проходят соревнования по горнолыжному спорту среди женщин в слаломе. Казахстанская спортсменка Александра Троицкая выступила в Олимпийском турнире, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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18-летняя Александра Троицкая сошла с дистанции в первой попытке. Казахстанка не смогла дойти до финиша.
Второй заезд начнется в 11:45.
Фото: НОК Казахстана/Сали Сабиров
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