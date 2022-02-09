Пекин-2022: Александра Троицкая не смогла финишировать в первой попытке в слаломе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 9 февраля на Олимпийских играх в Пекине проходят соревнования по горнолыжному спорту среди женщин в слаломе. Казахстанская спортсменка Александра Троицкая выступила в Олимпийском турнире, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

18-летняя Александра Троицкая сошла с дистанции в первой попытке. Казахстанка не смогла дойти до финиша.

Второй заезд начнется в 11:45.





Фото: НОК Казахстана/Сали Сабиров