Пекарня в костанайской тюрьме обеспечивает хлебом 20 магазинов города

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Увеличилось число предприятий, работающих в исправительном учреждении УК 161/12 Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель акима Костанайской области Марат Жундибаев прибыл в исправительное учреждение УК 161/12 и провел встречу по привлечению заключенных к труду. На сегодняшний день РГП «Енбек-Костанай» при Министерстве юстиции обеспечивает работой 200 заключенных тюрьмы ИУ 161/12.

«В областных тюрьмах действуют 3 колледжа. Один - в Аулиеколе, два расположены в Костанае. Занятые получают минимум 28 тыс тенге в месяц. Средняя заработная плата - 42 тыс тенге. Для заключенных, занимающихся делом, возданы все условия. Они валяют кошму, делают продукцию из дерева. Индивидуальные предприниматели из областного центра также выказывают интерес к открытию бизнеса на територии тюрем, поскольку это выгодно для обеих сторон: предприниматели могут дешево арендовать место и развивать свой бизнес, а заключенные заработать деньги, работая здесь», - сказал Марат Жундибаев.





На территории исправительного учреждения действуют 19 предприятий. Открылся цех по обработке дерева и железа, изготовлению шлакоблока, брусчатки, различных изделий из металла. А также работает вечерняя школа, где получают знания около 70 человек. Все заключенные подписали трудовой договор с работодателями. Некоторые отправляют заработанные деньги родным.





«Рядом с исправительным учреждением есть небольшие швейные цеха, мастерские и пекарни. Одна только пекарня обеспечивает хлебом 20 магазинов города. За сутки здесь пекут 2700 булок хлеба», - сказал руководитель исправительного учреждения УК 161/12 Кумарбек Ибраев.











Автор: Қасқырбай Қойшыманов



Перевод: Сабина Біржанқызы