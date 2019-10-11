Педуниверситеты Костаная и Тараза объединят с государственными вузами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Педагогические университеты Костаная и Тараза начали объединять в государственными. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас ходят такие слухи, что хотят закрыть пединституты. Мы это уже проходили. Что мы получили? Нехватку учителей в школе и так далее. Объясняют тем, что Президент дал поручение укрупнить вузы. Это правильно, но он не говорил закрывать пединституты. Мы в 1990-х годах позакрывали и получили то, что сейчас нет нормальных методистов. Откуда вообще идет такое течение? В регионах их всего 5 педвузов, бывший КазПИ и ЖенПИ. Если вы сейчас их объедините, что это будет?», - спросил депутат Сената Парламента РК Едил Мамытбеков в ходе презентации закона о республиканском бюджете на 2019-2021 годы.

Вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова отметила, что данный вопрос касается объединения только отдельных региональных небольших вузов.

«Действительно, буквально неделю назад вышло постановление Правительства об объединении двух региональных вузов. Это - Костанайский госуниверситет и Костанайский педуниверситет, Таразский госуниверситет и Таразский педуниверситет. Это связано с реализацией Плана нации «100 шагов». Там есть конкретное поручение по сокращению сети высших учебных заведений. В принципе политика непосредственно в сфере развития высшего образования направлена на укрепление таких региональных вузов», - ответила Бибигуль Асылова.

Вице-министр уточнила, что данные меры позволят аккумулировать финансовые средства и направлять их на развитие вузов.

При этом депутат Едил Мамытбеков считает, что это - ошибочное решение, и к этому вопросу еще нужно вернуться.