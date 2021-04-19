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    14:55, 19 Апрель 2021 | GMT +6

    Педро Эуженио, легионер ФК «Тараз»: Казахстанское гражданство? Почему бы и нет?

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Со счетом 1:0 футбольная команда «Тараз» одолела уральский «Акжайык» в шестом туре Olimpbet чемпионата страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Игрок «Тараза» Педро Эуженио стал героем матча с «Акжайыком», забив очередной красивый гол.

    Как рассказали в пресс-службе ПФК «Тараз», португальский спортсмен Педро Эуженио вошел в число лучших бомбардиров чемпионата, на его счету уже четыре гола.

    Легионер поделился впечатлениями о прошедшем матче и ответил на вопрос о возможном выступлении за сборную Казахстана.

    «Матч был очень трудным, - сказал Педро Эуженио. – «Акжайык» агрессивная команда, и они играют в контактный футбол. Кроме того, они заставили нас чувствовать себя некомфортно с этими длинными пасами для нападающих, частыми забросами в штрафную».

    На вопрос, ощущает ли он себя героем после забитых в чемпионате четырех голов и второго победного, Педро Эуженио ответил, что нет. «Я не чувствую себя героем. Вся команда усердно работает 90 минут, и главное – это те три очка, что мы заработали. И не имеет значения, кто именно забьет».

    В «Таразе» португальский легионер демонстрирует довольно результативную игру. По мнению игрока, повлияло на это то обстоятельство, что в предыдущем клубе он больше играл нападающим.

    «Сейчас у меня новая позиция в «Таразе» - я играю на позиции левого вингера. Разница только в этом. Возможно, этот выбор позиции тренерами и сказался».

    На вопрос, как бы он отнесся к предложению выступать за сборную Казахстана по примеру легионера «Ордабасы» Жоао Пауло, Педро Эуженио, не задумываясь, ответил, что готов. «Если бы такое предложение поступило, почему бы и нет? Для любого игрока большая честь выступать в составе сборной страны, представлять ее на международной арене. И если у меня есть такая возможность, то я также хотел бы помочь сборной Казахстана достичь поставленных целей», - сказал Педро Эуженио.

    Напомним, в пятом туре Olimpbet чемпионата страны «Тараз» сыграл в гостях против туркестанского «Турана» и одержал трудовую победу – 1:0. В четвертом туре Olimpbet чемпионата страны «Тараз» на своем поле обыграл «Шахтер» из Караганды с разгромным счетом 4:0. Убедительная победа позволила таразцам на некоторое время стать единоличными лидерами казахстанской Премьер-лиги. Все голы забили легионеры, что говорит о точечной селекции клуба. Свою первую и важнейшую победу в чемпионате страны «Тараз» одержал в гостях, обыграв кызылординский «Кайсар» – 3:2. Основной костяк команды составляют воспитанники жамбылского клуба.


    Теги:
    Спорт Жамбылская область Общество
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