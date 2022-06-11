11 Июня 2022 17:27

Педофилия, пожар, кибербуллинг - как обезопасить ребенка от различных угроз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С началом летних каникул дети «в свободном плавании». Чаще предоставлены самим себе. Они остаются без присмотра, никто не контролирует их досуг, родители с раннего утра до вечера заняты работой и делами. Лето, тем более, не самый безопасный сезон для детей и подростков. В обществе возникает много вопросов: как уследить за ребенком, как обезопасить от различной информации, что можно предпринять, чтобы не потерять ребенка в местах массового скопления, как защитить от педофилии.

Корреспондент МИА «Казинформ» узнала у специалиста в области образования, руководителя центра «Actual skills» Тоты Смагуловой ответы на самые важные вопросы о безопасности детей.

Первый кейс: Как безопасно запланировать отдых с детьми

«Никто не может обеспечить 100 %-ную безопасность ребенка во всех случаях жизни, но мы можем значительно снизить риски и угрозы, вне зависимости от того, остается ли он дома один или проводит досуг вместе с родителями. На отдыхе дети оказываются в непривычной для них среде. Аэропорт, торговые центры, водоемы, прочие новые неизведанные пространства повышают их любознательную активность, вследствие чего дети могут попасть в разные неприятные, а иногда и опасные ситуации. Учитывая это, мы, взрослые, заблаговременно должны дать детям четкие алгоритмы действий в тех или иных ситуациях, так как у детей пока еще нет опыта, и они просто не знают, что делать», - пояснила эксперт.

Допустим, если хочется попробовать что-то новое, прежде всего, ребенок должен сообщить об этом родителям.

«И тут мы, взрослые, иногда совершаем ошибки, отмахиваясь, не поддерживая их, а порой можем и отругать за желание познать что-то новое. Получив многократный отказ, ребенок в будущем не будет даже спрашивать заранее, зная ответ, и может попасть в беду только потому, что было интересно. Безусловная любовь, внимание и поддержка помогут предупредить многое.

Также советую родителям, путешествующим с двумя и более детьми, закрепить персональную ответственность за каждого ребенка, чтобы не потерять бдительность. То есть договориться за Амину (условно) отвечает папа, а за Джамилю и Дильназ (условно) присматривает мама», - считает специалист.

Второй кейс: Как не потерять ребенка в местах массового скопления

Нередко мы сталкиваемся с новостями о пропаже детей в ТРЦ, аэропорту и в целом в местах массового скопления людей. По словам спикера, когда планируете посетить общественные места, надо заранее продумать возможные риски.

«Ребенок должен выделяться в серой массе, поэтому яркая одежда или воздушный шарик, заранее привязанный к ручке, поможет легко найти малыша. С детьми следует заранее договариваться: что ты будешь делать, если потеряешься.

Если ты потерялся в торговом центре, то нужно дождаться родителей на том же месте, где виделись в последний раз, или обратиться к сотруднику торгового центра или к женщине с ребенком за помощью и попросить их позвонить родителям. При этом, ребенок должен наизусть знать номера телефонов, или если ребенок маленький, номер мобильного можно записать на бирке одежды или медальоне. Также можно показать ребенку билборд, или другой заметный из далека объект, у которого вы встретитесь», - пояснила эксперт.

Третий кейс: Как вести себя при пожаре или других ЧС

Эксперты советуют «не заражать» своим страхом детей.

«При пожаре или других ЧС ребенка овладевает страх. Он просто не знает, как выйти из кризисной ситуации. Ребенок готовится к худшему развитию событий, если мы пугаем своими страхами ребенка. Чтобы не допустить подобных фактов, нужно также проработать алгоритм действий. Почему дети погибают или получают ожоги при пожаре? Они не обучены простым навыкам безопасности. Когда угрожает опасность, в первую очередь, ребенок ищет родителей. При землетрясении, пожаре или других обстоятельствах ребенок должен покинуть помещение, а не тратить время на поиски родителей. Нельзя терять время. Страх потерять родителей психологически самое страшное, что может случиться с ребенком. Для детей родители – это весь мир. Он будет ползти при пожаре, искать маму, несмотря на огонь. А в этот момент следует срочно покидать помещение. Поэтому ребенку следует пояснить: если что-то случится, мы все бежим на улицу и ищем друг друга там, в безопасном месте», - поделилась спикер.

По ее словам, многие проблемы возникают из-за того, что взрослые заняты своими проблемами - работа, быт, рутина, крыша над головой, кредиты.

«Наши мысли постоянно заняты. Поэтому мы не задумываемся о том, что может случиться с нашим ребенком», - считает эксперт.

Четвертый кейс: Поведение ребенка в Сети

Не секрет, что дети проводят все больше времени в Интернете. От всемирной паутины дети вовсе не защищены.

«Если у детей имеется своя страница в социальных сетях, то лучше, если она будет закрыта для посторонних. Детям не следует размещать информацию о себе - в какой школе обучается, в какое время заканчиваются занятия, в какое время он остается дома, каков адрес проживания. Дети думают, что его страницу просматривают близкие люди. Хотя это не так на самом деле. Поэтому нужно быть осторожным и следить за тем, что дети публикуют в своих социальных сетях», - сказала спикер.

Пятый кейс: Выстраивание личных границ

В обществе остро стоит проблема педофилии. Не только незнакомцы, даже самые близкие люди могут совершить насилие над детьми.

«Ребенка следует научить выстраивать личные границы. Мы должны объяснить: «Тело принадлежит только тебе, и никто не имеет права прикасаться к тебе». Необходимо следовать правилу нижнего белья. Нельзя разрешать притрагиваться к тому, что находится под майкой и трусиками. Мы часто допускаем ошибку. Когда приезжает дальний родственник, ребенку говорим: «Иди, обними гостя». Для нас он родной человек, которого знаем давно. А ребенок, может, впервые его видит. При первой встрече достаточно просто познакомиться. Необходимо объяснить ребенку, что существуют разные круги доверия, и обсудить с ним, кто из окружения в какой круг доверия входит», - пояснила эксперт.

Шестой кейс: Беседа с незнакомцем

«Если с ребенком начинает беседу незнакомец, можно послушать его речь первые 5-10 секунд, для определения ценности информации, что он уронил одежду, не закрыл сумку, поблагодарить и на этом закончить общение. Если в окружении ребенка появляется человек, который постоянно подходит к нему, дольше разговаривает, расспрашивает о чем-либо, ребенок должен сразу же сообщить родителям. В таких случаях не стоит ругать ребенка за беседу с незнакомцем, потому что, если повторится подобная ситуация, ребенок не расскажет об этом взрослым. Он будет бояться, что его снова отругают», - пояснила она.

Седьмой кейс: Суицид или потеря эмоционального контакта детей с родителями

«Мысль о суициде не приходит за день. Суицид – это следствие определенных событий, которые привели к мысли о самоубийстве. Важно иметь доверительные отношения и эмоциональный контакт с родителями. Если родитель всегда ругает и порицает, ребенок остается один со своими проблемами. Родителям следует научиться расставлять приоритеты. В каких-то моментах нужно стараться не давить на ребенка. Родители считают, что государство несет ответственность за факты суицида ребенка, а государство, наоборот, возлагает ответственность на родителей. Это должна быть всесторонняя и комплексная работа», - считает эксперт.

Восьмой кейс: Следует рассматривать ребенка как подарок, дарованный Богом

По ее словам, мы должны рассматривать каждого ребенка как подарок, дарованный Богом.

«Представьте красную коробочку с ленточкой. Когда мы получаем свой подарок свыше, мы думаем, что коробка пустая и помещаем туда все, что нам доступно - ментальную арифметику, хоккей, изучение языков, скорочтение и т.д.. К 14 годам такой ребенок устает от постоянной перегрузки. Происходит эмоциональное выгорание.

Рекомендую придерживаться другой стратегии. Когда рассматриваешь свою коробочку, нужно понимать, что она не пустая. Вам досталась особенная, и там точно есть таланты, умения. И задача родителей увидеть и помочь ребенку развить их. С детства можно наблюдать за тем, что выбирает ребенок. В торговом центре не выбирайте игрушку за ребенка. Просто посмотрите, куда и на что его влечет, что он хочет получить. Также ребенку следует предоставить возможность попробовать те направления, которые ему интересны сейчас. Если пропадет интерес, не расстраивайтесь, он себя ищет. Из всех увлечений он непременно найдет то, что ему по душе. К 10-12 годам ребенок, скорее всего, уже выберет свое направление, попробовав все кружки. Он придет подготовленным к университету и будет счастлив, занимаясь любимым делом», - подчеркнула Тоты Смагулова.

Девятый кейс: Ребенок копирует модель поведения взрослых

Спикер пояснила, что в ребенке важно развивать эмоциональный интеллект. Это способность понимать свои и чужие эмоции, управлять ими для успешного взаимодействия с окружающим миром. Были проведены исследования эмоционального интеллекта выпускников университета, их успехи в жизни. В ходе исследования выявили, что более успешными являются те, у кого выше эмоциональный интеллект.

«Каждый ребенок делает не то, что говорят родители, а то, что он видит. То есть, подсознательно ребенок копирует модель поведения в той или иной ситуации. Если у ребенка мама – жертва, а отец – агрессор, то ребенок может выбрать одну из моделей поведения. Оба эти состояния – крайности. Необходимо создавать условия, при которых такие дети, будут видеть альтернативные и положительные модели поведения», - пояснила спикер.

Поэтому эксперт по развитию навыков XXI века, подчеркнула, что реформа, инициированная детским омбудсменом Аружан Саин и поддержанная Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, имеет огромный потенциал для развития человеческого капитала и здоровой нации.

«Благодаря данной реформе дети получат возможность бесплатно посещать различные кружки и секции, которые нравятся им. Чем хорош «Артспорт?» В школе у ребенка не много образов для подражания. Рядом находятся сверстники и учитель. У ребенка нет широкого выбора. Когда ребенок ходит на разные кружки, он развивается по своей траектории, при этом прокачивает свои навыки и умения, а также видит разные модели для подражания. Развивается критическое и креативное мышление в творчестве и командная работа в спорте. Здорово, что такая возможность появилась у всех детей», - добавила Тоты Смагулова.