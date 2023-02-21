Педофила-убийцу осудили на пожизненный срок в Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В Жетысуской области приговорен к пожизненному лишению свободы преступник за изнасилование и убийство 15-летней девочки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Приговор в отношении 39-летнего Рустама Ахметова вынес судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жетысуской области Бакыт Ермаханов.

Во время объявления приговора судья рассказал об обстоятельствах жестокого преступления. По данным следствия, осужденный вначале изнасиловал 15-летнюю Куралай, затем зверски убил ее. Установлено, что преступник нанес жертве три удара ножом в область сердца. После этого, он выкопал яму глубиной в один метр, сломал телефон, принадлежавший девочке, сжег тело жертвы и закопал его.

Это преступление совершено ровно шесть месяцев назад. Все жители села Шолакай участвовали в поисках пропавшей Куралай Кисабек. Только через восемь дней было найдено тело девочки вблизи зимовки преступника, расположенной в 3,5 километрах от села.

Сообщалось, что преступник является местным жителем, ранее привлекавшимся к уголовной ответственности. Предварительно установлено, что он пытался сжечь тело, чтобы скрыть следы преступления. Расследование уголовного дела проводилось части второй статьи 99 «Убийство», пункту 10 (с целью сокрытия другого преступления) и пункту 14 УК РК «Убийство заведомо несовершеннолетнего лица», а также пункту первому части третьей статьи 120 УК РК «Изнасилование несовершеннолетней».

По иску потерпевшей стороны, осужденный должен выплатить 10 млн тенге в возмещение морального ущерба.