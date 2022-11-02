Педофила осудили на 20 лет в Уральске

2 Ноября 2022, 18:41

2 Ноября 2022, 18:41

Педофила осудили на 20 лет в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Западно-Казахстанской области житель Уральска признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней потерпевшей, с использованием ее беспомощного состояния, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт областного суда.

Судом установлено, что житель Уральска совершил в отношении своей малолетней падчерицы, 2008 года рождения, насильственные действия сексуального характера с использованием ее беспомощного состояния.

Вина подсудимого доказана показаниями малолетней потерпевшей и её законного представителя, свидетелей, протоколами очных ставок, осмотра места происшествия, осмотра предметов и вещей, заключениями экспертиз и пр.

Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде 20 лет лишения свободы. Потерпевшая сторона согласилась с прокурором.

Подсудимый и его адвокаты просили вынести оправдательный приговор ввиду отсутствия состава преступления или переквалифицировать деяние на ст. 123 ч. 2 УК (понуждение несовершеннолетнего к действиям сексуального характера).

Учитывая характер и степень общественной опасности уголовного правонарушения, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, суд назначил подсудимому наказание в виде 20 лишения свободы. Местом отбывания наказания определено учреждение уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Он пожизненно лишен права занимать педагогическую должность и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

Заявленный законным представителем гражданский иск удовлетворён частично, с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 7 000 000 тенге.

Приговор суда не вступил в законную силу.