Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Педофила осудили на 20 лет в Уральске

2 Ноября 2022, 18:41
Педофила осудили на 20 лет в Уральске
2 Ноября 2022, 18:41

Педофила осудили на 20 лет в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Западно-Казахстанской области житель Уральска признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней потерпевшей, с использованием ее беспомощного состояния, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт областного суда.

Судом установлено, что житель Уральска совершил в отношении своей малолетней падчерицы, 2008 года рождения, насильственные действия сексуального характера с использованием ее беспомощного состояния.

Вина подсудимого доказана показаниями малолетней потерпевшей и её законного представителя, свидетелей, протоколами очных ставок, осмотра места происшествия, осмотра предметов и вещей, заключениями экспертиз и пр.

Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде 20 лет лишения свободы. Потерпевшая сторона согласилась с прокурором.

Подсудимый и его адвокаты просили вынести оправдательный приговор ввиду отсутствия состава преступления или переквалифицировать деяние на ст. 123 ч. 2 УК (понуждение несовершеннолетнего к действиям сексуального характера).

Учитывая характер и степень общественной опасности уголовного правонарушения, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, суд назначил подсудимому наказание в виде 20 лишения свободы. Местом отбывания наказания определено учреждение уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Он пожизненно лишен права занимать педагогическую должность и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

Заявленный законным представителем гражданский иск удовлетворён частично, с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 7 000 000 тенге.

Приговор суда не вступил в законную силу.


Новости по теме
Находящимся на грани банкротства частным детсадам выделили субсидии в ЗКО
Экс-замакима Атырауской области  Бакытгуль Хаменова получила 7 лет лишения свободы
За уклонение от уплаты налогов на 250 млн тенге осужден руководитель ТОО в Шымкенте
Читайте также
Арест Кайрата Кудайбергена продлили еще на месяц
Жигули Дайрабаев ознакомился с производственными предприятиями в ЗКО
Мертвого мужчину обнаружили в одном из гостиничных номеров Уральска
Жигули Дайрабаев встретился с коллективом Западно-Казахстанского аграрно-технического университета
Вертолет задействовали в поисках грибника в Уральске
Находящимся на грани банкротства частным детсадам выделили субсидии в ЗКО
Проходившие по делу Хаменовой подсудимые получили от 4 до 7 лет лишения свободы
Экс-замакима Атырауской области  Бакытгуль Хаменова получила 7 лет лишения свободы
Новости партнеров
Популярное
1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
2 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
3 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
4 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии
5 КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору