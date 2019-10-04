Педофил напал на девочку в Костанае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Костанае жителям удалось предотвратить изнасилование девочки, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу местного департамента полиции.

«Преступление было совершено 2 октября 2019 года. Примерно в час дня на пульт 102 поступило сообщение, что на пересечении улиц Алтынсарина - Назарбаева, неустановленный парень напал на 11-летнюю девочку и нанес телесные повреждения. В течение нескольких минут следственно-оперативная группа прибыла на место происшествия. На месте полицейские обнаружили избитую 11-летнюю девочку. Она сразу же была доставлена в детскую областную больницу», - написал в Facebook начальник департамента полиции Костанайской области Бекет Аймагамбетов.

По его словам, на месте происшествия находилась женщина, которая видела, как неизвестный мужчина избивал ребенка. Женщина стала кричать и звать на помощь. На крик подбежали несколько парней. Подозреваемый в это время стал убегать. За ним побежали парни, которые вместе с подъехавшим полицейским патрулем задержали подозреваемого.

«В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по признакам состава уголовного правонарушения предусмотренного ст. 120 ч. 4 и ст. 24 УК РК. Санкция статьи предусматривает наказание от 15 до 20 лет

Подозреваемый 28-летний житель города Костаная, состоящий на учете как токсикоман, задержан в порядке ст.128 УПК РК и водворен в ИВС УП города Костаная», - отметил Б. Аймагамбетов.

Начальник департамента полиции отметил помощь парней, подчеркнув, что в последнее время все чаще общественность приходит на помощь полицейским.

«Уверен, что эта тенденция будет продолжаться. Сегодня в области полиции активно помогают более 500 человек. С начала года ими выявлено 12 преступлений и 400 административных правонарушений. За активное участие в охране общественного порядка было поощрено 110 помощников полиции. К поощрению будут представлены и граждане, которые оказали содействие в раскрытии тяжкого преступления - покушения на изнасилование несовершеннолетней», - заключил полицейский.