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Педагогов на работу теперь будут принимать через конкурс в электронном формате – Асхат Аймагамбетов

19 Августа 2021 12:20
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Педагогов на работу теперь будут принимать через конкурс в электронном формате – Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На августовской республиканской конференции педагогов министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о том, как с сентября текущего года меняется система приема на работу педагогов и как вводится новая система назначения директоров организаций образования. По словам министра, педагогов будут принимать на работу через конкурс в электронном формате. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С сентября 2021 года меняется система приема педагогов на работу. Тоже было много дискуссий и обсуждений. Мы с экспертами, с коллегами долго обсуждали, наконец-то, приняли решение. Буквально недавно подписан приказ министра. Если прием на работу педагога раньше осуществлял директор, фактически единолично принимал решение, то теперь это будет проводиться через конкурс в электронном формате. Есть четкие измеримые показатели и критерии. По этим показателям и критериям школа и комиссия будут принимать решение о приеме на работу педагогов», - пояснил министр образования и науки.

Наряду с этим, с 1 сентября 2021 года вводится новая система назначения директоров организаций образования на свои должности. Это касается детских домов, школ и колледжей.

«В последнее время было много вопросов по этому поводу. Есть у нас случаи, когда руководители ряда организаций работают 25 и 30 лет. При этом, эффективность, конечно, не всегда высокая. Есть очень много вопросов. Поэтому, думаю, новая система назначения ответит на самые основные из них и повысит качество и эффективность работы наших руководителей», - добавил Асхат Аймагамбетов.


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#Образование   #МОН   #Асхат Аймагамбетов  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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