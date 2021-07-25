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Педагогов больше всего среди претендентов на должность сельского акима в Атырауской области

25 Июля 2021 17:42
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Педагогов больше всего среди претендентов на должность сельского акима в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Педагогов больше всего среди претендентов на должность сельского акима в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Всего в Атырауской области на должность сельского акима в 18 населенных пунктах претендуют 52 кандидата. Среди них больше всего педагогов - 28 человек, по 7 экономистов и сельхозработников, 4 юриста, остальные по одному представляют другие специальности. Самый молодой претендент - 1992 года рождения, самому возрастному - 61 год», - сообщил председатель областной территориальной избирательной комиссии Азамат Айманакумов.

В Атырауской области на выборах сельских акимов на 16:00 часов проголосовали 62% избирателей..

Как ранее сообщалось, 125 наблюдателей следят за выборами сельских акимов в Атырауской области.


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#Атырауская область   #Общество   #Выборы акимов  
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Автор:

Виктор Сутягин

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