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16:07
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Педагогов больше всего среди претендентов на должность сельского акима в Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Педагогов больше всего среди претендентов на должность сельского акима в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Всего в Атырауской области на должность сельского акима в 18 населенных пунктах претендуют 52 кандидата. Среди них больше всего педагогов - 28 человек, по 7 экономистов и сельхозработников, 4 юриста, остальные по одному представляют другие специальности. Самый молодой претендент - 1992 года рождения, самому возрастному - 61 год», - сообщил председатель областной территориальной избирательной комиссии Азамат Айманакумов.
В Атырауской области на выборах сельских акимов на 16:00 часов проголосовали 62% избирателей..
Как ранее сообщалось, 125 наблюдателей следят за выборами сельских акимов в Атырауской области.
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