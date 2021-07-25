Педагогов больше всего среди претендентов на должность сельского акима в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Педагогов больше всего среди претендентов на должность сельского акима в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего в Атырауской области на должность сельского акима в 18 населенных пунктах претендуют 52 кандидата. Среди них больше всего педагогов - 28 человек, по 7 экономистов и сельхозработников, 4 юриста, остальные по одному представляют другие специальности. Самый молодой претендент - 1992 года рождения, самому возрастному - 61 год», - сообщил председатель областной территориальной избирательной комиссии Азамат Айманакумов.

В Атырауской области на выборах сельских акимов на 16:00 часов проголосовали 62% избирателей..

Как ранее сообщалось, 125 наблюдателей следят за выборами сельских акимов в Атырауской области.