Педагогические идеи 67 учителей признали лучшими в Казахстане

25 Декабря 2022, 12:36

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Завершился республиканский конкурс «Панорама педагогических идей-2022», в котором приняли участие почти 5 тысяч учителей. В течение нескольких месяцев все они делились своим опытом, инновационным и авторским подходами к преподаванию своего предмета, записывая это на видео в YouTube. Победу одержали 67 педагогов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Конкурс проводится ежегодно Национальным центром повышения квалификации «Өрлеу». В этом году число участников почти в два раза больше, чем в предыдущие годы.

«Панорама педагогических идей-2022» - это не просто конкурс, а площадка по обмену опытом. Учителя соревнуюсь между собой в знаниях, оставляют после себя целый фонд лучших лекций, уроков, практических и лабораторных работ, семинаров и мастер-классов, которыми в будущем может воспользоваться любой желающий. Эксперты в течение нескольких месяцев отбирали самые лучшие видеоматериалы в 22 номинациях по 5 направлениям. По итогам республиканского этапа победу одержали 67 педагогов. Каждый из них нашел свой подход для адаптации идей развития критического мышления, функциональной грамотности, полиязычия и инклюзивного образования. Уверена, что представленные на образовательном портале «Өрлеу» видеоуроки призеров будут проанализированы в педагогических коллективах страны и использованы в практике», – отметила в своей речи председатель правления «Өрлеу» Асель Мухаметжанова.

Участники конкурса, занявшие призовые места, получили сертификаты, которые будут учитываться при присвоении квалификации.

Фото: instagram.com/oqu_agartu_ministrligi