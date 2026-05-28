Педагоги в Казахстане будут отвечать за учеников только во время работы

В Казахстане уточнены нормы ответственности педагогов и закреплены новые требования к организации образовательного процесса, передает корреспондент агентства Kazinform.

Соответствующий закон по вопросам статуса педагога, образования, здравоохранения и защиты прав ребенка одобрили сенаторы.

Документом закрепляется, что педагог и руководство организации образования несут ответственность за обучающихся исключительно в период исполнения своих профессиональных обязанностей.

Также запрещается требовать от педагогов подготовку отчетности и предоставление информации, не предусмотренных законодательством в сфере образования. За нарушение данного требования вводится административная ответственность.

Отдельным блоком закон регулирует использование цифровых устройств в школах. Министерство просвещения наделяется полномочиями по утверждению правил применения гаджетов обучающимися и воспитанниками.

Согласно нормам, во время уроков мобильные телефоны должны находиться в беззвучном режиме и не использоваться без разрешения педагога. На период контрольных и экзаменов вводится полный запрет на использование устройств, за исключением отдельных случаев по решению учителя. Использование смартфонов допускается только в образовательных целях.

Кроме того, акиматы будут обеспечивать участие региональных победителей в олимпиадах и научных конкурсах республиканского уровня.

Закон также предусматривает регулирование деятельности филиалов зарубежных вузов и меры по совершенствованию подготовки медицинских кадров.

Ранее депутаты Мажилиса одобрили во втором чтении законопроект по вопросам статуса педагога и образования, а также сопутствующие ему поправки в Кодекс об административных правонарушениях.