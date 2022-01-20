Педагоги столицы активно проходят ревакцинацию против коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Учителя столичных школ в эти дни проходят ревакцинацию против коронавирусной инфекции. Педагоги отмечают важность получения повторной вакцины для того, чтобы обезопасить здоровье свое и учеников, а также вернуться к обучению в традиционном офлайн формате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Во всех прививочных пунктах столицы наряду с вакцинацией проводится и ревакцинация населения против COVID-19.

В первую очередь повторную вакцину получают специалисты, работающие непосредственно с населением. В их числе сотрудники правоохранительных органов, медицинские работники, учителя и граждане уязвимых групп, имеющие хронические заболевания и т.д.

«Мы сегодня с коллегами – сотрудниками управления образования, руководителями школ, объектов дополнительного образования, специализированных школ – проходим ревакцинацию. Мы призываем всех наших коллег-учителей пройти ревакцинацию. Как известно, с 17 января у нас третья четверть началась в онлайн режиме, мы, как педагоги, не хотим, чтобы наши дети были заперты дома, получали знания через экраны в дистанционном формате. За те 1,5 года, что было онлайн обучение, мы наблюдали спад качества образования, особенно это повлияло на воспитательный процесс наших детей. Поэтому, чтобы не заразить и сохранить здоровье свое, детей, родителей, педагоги проходят ревакцинацию», - сообщил руководитель столичного управления образования Касымхан Сенгазиев.

По его словам, для педагогов важно пройти ревакцинацию в числе первых, поскольку помимо здоровья, это может повлиять и на учебный процесс. К примеру, если у учителя выявят коронавирус, он будет находиться на домашнем карантине в течение 14 дней, что даст дополнительную нагрузку на процесс обучения.

«Призываю коллег, учителей, весь город пройти ревакцинацию. Мы видим, какой скачок заболеваемости отмечается за последние дни. Мы хотим, чтобы педагоги не заражали и не были переносчиками болезни. 24 января наши школы вновь откроют двери для учеников. При этом в школах, рассчитанных на более 600 ученических мест, офлайн обучение начнется для учеников 1-4 классов, остальные дети будут посещать школу по заявлению родителей. При этом загруженность должна будет составить не более 50% от проектной мощности учебного заведения. На сегодня все школы готовы принять детей», - добавил Касымхан Сенгазиев.

По словам директора столичной школы № 29 Карлыгаш Досмагамбетовой, учителя активно изъявляют желание и проходят ревакцинацию, чтобы защитить не только свое здоровье, но и обезопасить своих учеников от вируса. Педагог пришла со своими коллегами за получением бустерной вакцины в Городскую поликлинику № 2.

«Мы, учителя, а также наши дети и родители, конечно же, хотим перейти в офлайн режим работы, так как это более эффективное преподавание и более интересное живое общение. Дети скучают без школы, без своего коллектива, друзей, учителей. Мы очень рады, что 24 января мы вновь откроем двери нашей школы. Вакцинация и ревакцинация в первую очередь нужны для безопасности здоровья наших учащихся, которые обучаются школе. Мы, как активные граждане, одни из первых вакцинировались, теперь пришли на ревакцинацию. У меня в коллективе 113 учителей, к 1 сентябрю, то есть началу текущего учебного года, 100% наших сотрудников получили вакцины. Сейчас проходим ревакцинацию, и к 24 января практически все наши учителя получат вакцину повторно», - отметила директор столичной школы.

Напомним, кампания по вакцинации населения против коронавируса в стране и столице началась с 1 февраля 2021 года. Заместитель директора по лечебно-профилактической работе Городской поликлиники № 2 Майра Ахметова сообщила, что на сегодня за этот период в медучреждении вакцинацию прошли около 51 тысяч граждан.

«Началась ревакцинация населения, также продолжаем вакцинацию препаратом Pfizer подростков от 12 до 18 лет, беременных женщин в сроке от 16 до 37 недель, а также женщин в послеродовом периоде с 41 дня, пожилых людей старше 60 лет. В первую очередь ревакцинируются медицинские работники, педагоги, категории людей с хроническими заболеваниями, пожилые. Граждане могут выбрать, каким препаратом ревакцинироваться. Есть китайская, казахстанская вакцины, также будем ревакцинировать и Спутник Лайтом. В нашей поликлинике более 90% персонала уже прошли ревакцинацию. Эта мера необходима для того, чтобы обезопасить здоровье и защититься от вируса, поэтому мы всех призываем пройти вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса», - отметила Майра Ахметова.