Педагоги-профориентаторы появятся в школах Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Качество обучения в городских и сельских школах, а также новые проекты, направленные на повышение качества образования в аулах, обсуждали на традиционном августовском совещании работников образования Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Карагандинской области благодаря программе «Два воспитателя в одной группе» планируют по-новому организовать учебное время детей и развить их самостоятельность.

«Коренным образом изменится подход к программе дошкольного образования и обучения. Требования будут предъявляться не к ребенку, а к учителю, который в течение дня проводит воспитательные занятия через игровую деятельность. Программа ориентирована на индивидуальность каждого ребенка и полностью отказывается от установления временных рамок для занятий», - рассказала руководитель управления образования Гульсум Кожахметова.

Что касается повышения качества образования в сельских школах, то в этом направлении будут реализованы проекты «Город - село», заочная школа «Юный математик», «Виртуальная школа». Также запустят пилотный проект «Репетитор». Тысячу выпускников сельских школ и ребят из социально уязвимых семей бесплатно подготовят к ЕНТ в режиме онлайн.

С нового учебного года во всех школах вводится штатная единица педагога-профориентатора. В рамках проекта «Мамандығым - болашағым» будет разрабатываться Атлас новых профессий, включая специальности будущего.

Для обеспечения первым рабочим местом в 38 колледжах созданы службы содействия трудоустройству. До конца года их планируют открыть во всех остальных.

Педагогов продолжают обеспечивать служебным жильем. В прошлом году из государственного жилищного фонда было выделено 24 квартиры. В селе Доскей Бухар-Жырауского района ремонтируют многоквартирный дом, в котором жилье получат учителя.

В ходе конференции состоялось и вручение наград. Лучшие педагоги получили нагрудные знаки Ыбрая Алтынсарина, «Почетный работник образования», «Еңбек ардагері», «Мейірім – әлемге махаббатпен», а также благодарственные письма акима области. Отметили и молодых специалистов.

«Я учился на гранте в Карагандинском университете имени Е. Букетова. Чтобы набраться опыта, начал трудовую деятельность в своей школе. Буду еще усерднее работать, чтобы наша молодежь получила хорошее образование. Постараюсь оправдать возложенные на меня надежды», - говорит учитель истории опорной школы им. А. Букейхана Осакаровского района Еламан Масалим.