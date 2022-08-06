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Педагоги посетили следственный изолятор в Атырау
6 Августа 2022 17:54

Педагоги посетили следственный изолятор в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау педагоги побывали в следственном изоляторе. Такую экскурсию для них организовало антикоррупционное ведомство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента Агентства по противодействию коррупции Атырауской области, в следственном изоляторе педагоги ознакомились с условиями содержания взятых под стражу и ожидающих завершения следственных действий и суда. Целью посещения стало то, чтобы руководители системы образования своими глазами увидели условия содержания людей, в том числе совершивших коррупционные преступления. Поводом для такой экскурсии послужили выявленные в ходе анализа коррупционные риски в системе образования при решении кадровых вопросов, при проведении аттестации, тестировании, расходовании бюджетных средств.


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