Педагоги не должны сдавать деньги в фонд «Қазақстан Халқына» - МОН РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Учителя, работники детских садов и преподаватели не должны сдавать деньги в новый Общественный фонд «Қазақстан Халқына» («Народу Казахстана»), передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В соцсетях выражаются мнения о вероятности принуждения педагогов и преподавателей к перечислению средств в Фонд «Народу Казахстана». Отмечу, что учителей школ, воспитателей детских садов, преподавателей вузов, подведомственных МОН, и других работников организаций образования не будут обязывать переводить денежные средства в фонд. Все руководители организаций образования проинформированы, надеюсь, прецедентов не будет. Если будут такие исключения, можете сообщать мне», - написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь МОН РК Молдир Абдуалиева.
Напомним, фонд «Қазақстан Халқына» был создан по инициативе Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Через него планируется решать проблемы в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки, помощи детям с редкими заболеваниями. Также средства будут направлены на строительство спортивных объектов, поддержку культурной сферы, восстановление Алматы после январских событий. Финансирование фонда должно осуществляться из частных и государственных источников. Вчера, 16 января, был избран попечительский совет, председателем которого стал известный кардиохирург, председатель КФ «University Medical Center» Юрия Пя.
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