Педагоги могут не успеть сдать квалификационное тестирование до августа – МОН РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Педагоги могут не успеть сдать Национальное квалификационное тестирования до августа. Об этом сообщил директор Национального центра тестирования Министерства образования и науки РК Дидар Смагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учителя часто меняют дни сдачи Национального квалификационного тестирования. Как известно, учителя сами выбирают дату сдачи тестов, часто они не являются в назначенное время. Только в городе Шымкенте поступило сотни заявок. Они пишут повторно заявления в связи с тем, что не пришли на тесты во время», - сказал Дидар Смагулов в ходе аппаратного совещания МОН, прошедшего в онлайн-формате.

По его словам, такое положение нарушает порядок записи учителей на тестирование, так как в аудиториях для тестирования мест мало.

«В связи с пандемией мы сократили число посадочных мест до 50% в аудиториях. Теперь в аудиториях помещается не более 75 человек. Однако учителя не являются на тестирование в назначенное время. Необходимо по возможности повысить ответственность педагогов. Было бы правильным сдавать тесты в записанное время, так как они потом занимают места других учителей и возникает угроза, что до августа не все успеют сдать тестирование», пояснил Дидар Смагулов.