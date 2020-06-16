Педагоги могут не успеть сдать квалификационное тестирование до августа – МОН РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Педагоги могут не успеть сдать Национальное квалификационное тестирования до августа. Об этом сообщил директор Национального центра тестирования Министерства образования и науки РК Дидар Смагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Учителя часто меняют дни сдачи Национального квалификационного тестирования. Как известно, учителя сами выбирают дату сдачи тестов, часто они не являются в назначенное время. Только в городе Шымкенте поступило сотни заявок. Они пишут повторно заявления в связи с тем, что не пришли на тесты во время», - сказал Дидар Смагулов в ходе аппаратного совещания МОН, прошедшего в онлайн-формате.
По его словам, такое положение нарушает порядок записи учителей на тестирование, так как в аудиториях для тестирования мест мало.
«В связи с пандемией мы сократили число посадочных мест до 50% в аудиториях. Теперь в аудиториях помещается не более 75 человек. Однако учителя не являются на тестирование в назначенное время. Необходимо по возможности повысить ответственность педагогов. Было бы правильным сдавать тесты в записанное время, так как они потом занимают места других учителей и возникает угроза, что до августа не все успеют сдать тестирование», пояснил Дидар Смагулов.
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