Педагоги из области Абай делают из навоза электричество и тепло

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Необычный источник альтернативной энергетики нашли педагоги средней школы имени Шынкожа батыра Аягозского района области Абай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минпросвещения РК.

Айгерим Нукибаева, Лаура Кожаева, Эльмира Турапова, Алмас Даулетов и Карлыгаш Рахметолла переехали в район по программе «С дипломом в село». Именно жизнь в селе подтолкнула их на новые идеи.

Создав команду, молодые специалисты приступили к работе по профилактике экологических проблем. Ими уже предложены несколько путей решения экологических, агрохимических, энергетических проблем окружающей среды. Одна из них – безотходная технология – преобразование сельскохозяйственных отходов в альтернативную энергию или получение дохода с помощью биогаза.

«Проблема утилизации – одна из центральных. Под воздействием открытых отходов, мусора происходит загрязнение окружающей среды. Вирусы остаточных мусорных веществ, распространяющиеся в воздухе, проникают в почву с выделением газов неприятного запаха, метана, сероводорода, индола. Наряду с загрязнением воздуха распространяются большое количество заболеваний. Производство биогаза, которое мы изобрели, очень важно с точки зрения энергосбережения и нейтрализации бытовых отходов», - говорят молодые педагоги.

К слову, получаемые биогаз и биоудобрения можно использовать для увеличения урожайности сельскохозяйственных культур, использовать в виде кормовых добавок для домашних животных и птиц. Сейчас биогазом обеспечена половина села. В планах – продажа получаемого биогаза. В целом, потенциальных применений у биогаза масса.