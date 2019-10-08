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Педагоги инклюзивного образования не получали надбавку в СКО

8 Октября 2019 17:50
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Педагоги инклюзивного образования не получали надбавку в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Прокуратура Северо-Казахстанской области проверила, как соблюдаются права детей с ограниченными возможностями, в том числе на образование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы надзорного органа, среди нарушений лидируют некачественная разработка и исполнение индивидуальных программ реабилитации детей, частичное несоответствие учебных организаций стандартам инклюзивного образования, их ненадлежащее оснащение оборудованием, невыплата педагогам соответствующих доплат, непрохождение курсов повышения квалификации

«181 ребенок в нарушение требований Закона «О социальной защите инвалидов», не обеспечен техническими средствами в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. Двум родителям детей, обучающихся на дому, не выплачено гарантированное социальное пособие», - отметили в пресс-службе.

В результате проверки всего выявили более 90 нарушений законности, внесли 57 актов прокурорского надзора, 24 лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, защищены права свыше 100 детей с ограниченными возможностями, выплачено 18 млн тенге - 40% надбавка педагогам за инклюзивное образование.

«По акту надзора управлением образования области разработана региональная программа по развитию инклюзивного образования. Для устранения допущенных нарушений организованы курсы повышения квалификации инклюзивного образования для 474 педагогов», - добавили в пресс-службе прокуратуры.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Образование, Права человека, Генпрокуратура, Общество,
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Автор:

Олеся Жуковень

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