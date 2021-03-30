Педагоги и полицейские ВКО начали прививаться против КВИ в рамках 3-го этапа вакцинации

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане начался третий этап вакцинации против коронавирусной инфекции, в рамках которого прививку получат педагоги, сотрудники правоохранительных структур, лица с хроническими заболеваниями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Первый этап вакцинации против COVID-19 стартовал 1 февраля по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Первый и второй компонент российской вакцины «Спутник V» получили 1 300 медицинских работников в Усть-Каменогорске и Семее.

С 4 марта по 1 апреля проводится второй этап вакцинации. Для этих целей закуплено 6 700 доз. По информации Управления здравоохранения ВКО, в вакцинации принимают участие 48 прививочных кабинетов области, в том числе 24 организации первичной медико-санитарной помощи Усть-Каменогорска и Семея, а также 27 районных организаций. По данным на 29 марта, привились от коронавируса 6 145 медицинских работников области.

В это же время стартовал третий этап вакцинации. Сформирован список полицейских и педагогов, которые по собственному желанию готовы получить прививку. С 29 марта провакцинированы уже 37 сотрудников силовых структур и 45 преподавателей.

Одним из первых вакцину получил начальник Департамента полиции ВКО Сагат Мадиев. Главный полицейский области отметил, что прививка в современном мире превратилась в важнейший элемент здорового образа жизни, и этот шаг к вакцинации позволит всем минимизировать распространение коронавирусной инфекции.

В списке вакцинируемых сотрудники патрульной полиции и участковые инспекторы полиции, которые стоят на передовых рядах и чаще контактируют с населением.

Отметим, что в настоящий момент выделено 2 200 доз «Спутника V» для Усть-Каменогорска. Дополнительно, на весь Восточный Казахстан, для проведения третьего этапа ожидается поставка 13 400 вакцин.