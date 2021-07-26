Педагоги, экономисты и политолог: кого избрали сельскими акимами в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Выборы во всех 42 сельских округах и двух селах региона признаны состоявшимися, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В областном избирательном комитете рассказали об итогах первых в стране прямых выборов акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов.

Как информировала на брифинге в региональной службе коммуникаций председатель областной территориальной избирательной комиссии Гульнар Аманжолова, сельские жители региона выбрали 44 акимов, семь из них женщины. Средний возраст – 48 лет: самому молодому акиму - 33 года, самому возрастному - 61. 38 акимов живут в том же округе, где их и избирали, остальные шесть – в районах.

«Из 44 избранных акимов 34 – госслужащие, при этом 29 из них займут должность акима сельского округа повторно, и один ранее руководил другим сельским округом. Также среди избранных акимов шесть представителей коммерческих структур, два работника бюджетных организаций, двое временно не работающих. Если анализировать по профессиям, то 15% – экономисты, 18% – юристы, 43% – преподаватели, 9% инженеры, 6,8% – сельхозработники, 2,3% – представители других специальностей. Есть среди избранных акимов один врач и один политолог», – рассказала Гульнар Аманжолова.

Она напомнила, что в избирательные бюллетени были внесены 135 кандидатов. Из них 52 выдвинуты политическими партиями: 35 – от партии «Nur Otan», двое от НДПП «Ауыл» , пятеро – от ДПК «Ак Жол», трое от партии «АDAL», пятеро от НПК, двое – от ОСДП. 83 кандидата – самовыдвиженцы. Примечательно, что в 40 сельских округах, расположенных в 13 районах области, кандидатов выдвигали только партии, а в четырех сельских округах разных районов области на должности акимов претендовали только самовыдвиженцы.

Больше всего кандидатов в бюллетенях – пятеро – было в Кенжекольском сельском округе.

«Во время голосования нарушений не выявлено. По письменному заявлению доверенных лиц кандидатов повторный подсчет голосов не производился. Вышестоящей избирательной комиссией ошибок, несоответствий в протоколах участковых избирательных комиссий не выявлено. Обращений в вышестоящие комиссии, суды не поступало», – подчеркнула Гульнар Аманжолова.

Напомним, в Казахстане перешли к прямым выборам сельских акимов. Соответствующий закон в республике подписали 24 июня.Выдвижение кандидатов началось 26 июня, предвыборная агитация – после 18:00 14 июля, 24 июля был день тишины, и 25 июля начались сами выборы. Явка по области составила 76,9%.Итоги голосования будут публиковать в течение трех дней. Имена избранных акимов можно будет посмотреть на официальных сайтах районных акиматов. Затем в течение семи дней территориальные избиркомы регистрируют избранного акима, после чего он вступит в свои полномочия.