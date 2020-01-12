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Педагогам доплатили пособия на 119 млн тенге
12 Января 2020 22:40
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В прошлом году во многих школах страны учителя не смогли получить положенные им пособия в полном объеме. Например, они получили лишь часть отпускных или командировочных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».
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Специалисты считают это нарушением прав работников системы образования. А потому представители профсоюзной организации помогают восстановить справедливость. Так, профсоюз отстоял права около 40 учителей средней школы поселка Кайынды в Жамбылской области, которые ранее недополучили часть выплат.
«Нашим учителям, уходящим в отпуск, оплачивали пособие на оздоровление по одной ставке. Такая практика существовала во многих регионах Казахстана. Хотя по Трудовому кодексу нужно считать, исходя из тарифа. Если у педагога 1,5 ставки, значит, и пособие он должен получать так же. Если учитель совмещал две ставки, значит и пособие на оздоровление он будет получать в двойном размере», - сказалапредседатель казахстанского отраслевого профсоюза работников образования и науки Айгуль Мукашева.
Ключевые слова: Образование,
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