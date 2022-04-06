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    12:48, 06 Апрель 2022 | GMT +6

    Педагог-профориентатор: новая специальность вводится в казахстанских школах

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстанских школах вводится новая специальность «педагог-профориентатор». Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В школах с 7 класса вводится специалист «педагог-профориентатор», который занимается выбором профессии. Эту работу будет курировать наш коллега, депутат Саясат Нурбек», - сказал Ералы Тугжанов.

    Было отмечено, что при колледжах реализуется создание 100 малых предприятий, которые позволят студентам приобрести опыт.

    Из 188 студентов Колледжа экономики, бизнеса и права города Актобе, где подобный подход был успешно реализован, 144 трудоустроились.

    «Депутат Смирнова Ирина Владимировна принимает непосредственное участие в распространении этого опыта. Впервые в вузах будут созданы более 100 карьерных центров содействия трудоустройству студентов по специальности», - добавил Ералы Тугжанов.


    Теги:
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