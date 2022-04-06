Педагог-профориентатор: новая специальность вводится в казахстанских школах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстанских школах вводится новая специальность «педагог-профориентатор». Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В школах с 7 класса вводится специалист «педагог-профориентатор», который занимается выбором профессии. Эту работу будет курировать наш коллега, депутат Саясат Нурбек», - сказал Ералы Тугжанов.

Было отмечено, что при колледжах реализуется создание 100 малых предприятий, которые позволят студентам приобрести опыт.

Из 188 студентов Колледжа экономики, бизнеса и права города Актобе, где подобный подход был успешно реализован, 144 трудоустроились.

«Депутат Смирнова Ирина Владимировна принимает непосредственное участие в распространении этого опыта. Впервые в вузах будут созданы более 100 карьерных центров содействия трудоустройству студентов по специальности», - добавил Ералы Тугжанов.