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    23:25, 28 Март 2022 | GMT +6

    Педагог погибла на спартакиаде в Акмолинской области

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    БИРЖАН САЛ. КАЗИНФОРМ – Во время проведения зональной спартакиады «Мұғалім-2022» среди работников организаций образования в городе Степняке района Биржан сал трагически погибла 43-летняя заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней школы села Мамай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления образования Акмолинской области, в соревновании принимали участие 10 школ района Биржан сал, согласно заявочным листам команд, в том числе команда КГУ «Основная средняя школа села Мамай».

    Соревнования проходили по нескольким видам спорта: волейбол, настольный теннис, тоғызқұмалақ, шахматы, двоеборье и национальные виды спорта. Погибшая имела допуск на соревнования и, согласно заявке на участие, в зональной спартакиаде была зачислена в состав команды по волейболу и настольному теннису.

    «В ходе игры в волейбол она почувствовала боль, ушла с поля и присела на лавку, через некоторое время упала и потеряла сознание. Ей была оказана первая медицинская помощь медработником», - рассказали в ведомстве.

    Как пояснил главный врач станции скорой медицинской помощи Александр Высоцкий, смерть наступила до приезда их бригады.

    Как добавили в управлении образования, женщина работала заместителем директора КГУ «Основная средняя школа села Мамай», замужем, имеет троих детей. По словам директора школы, на здоровье она не жаловалась и на учете в центральной больнице района Биржан сал не состояла. Ежегодный медицинский осмотр был пройден, имела допуск к работе.


    Теги:
    Спорт Происшествия, ЧС Образование Происшествия Акмолинская область
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