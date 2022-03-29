Педагог погибла на спартакиаде в Акмолинской области

БИРЖАН САЛ. КАЗИНФОРМ – Во время проведения зональной спартакиады «Мұғалім-2022» среди работников организаций образования в городе Степняке района Биржан сал трагически погибла 43-летняя заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней школы села Мамай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления образования Акмолинской области, в соревновании принимали участие 10 школ района Биржан сал, согласно заявочным листам команд, в том числе команда КГУ «Основная средняя школа села Мамай».

Соревнования проходили по нескольким видам спорта: волейбол, настольный теннис, тоғызқұмалақ, шахматы, двоеборье и национальные виды спорта. Погибшая имела допуск на соревнования и, согласно заявке на участие, в зональной спартакиаде была зачислена в состав команды по волейболу и настольному теннису.

«В ходе игры в волейбол она почувствовала боль, ушла с поля и присела на лавку, через некоторое время упала и потеряла сознание. Ей была оказана первая медицинская помощь медработником», - рассказали в ведомстве.

Как пояснил главный врач станции скорой медицинской помощи Александр Высоцкий, смерть наступила до приезда их бригады.

Как добавили в управлении образования, женщина работала заместителем директора КГУ «Основная средняя школа села Мамай», замужем, имеет троих детей. По словам директора школы, на здоровье она не жаловалась и на учете в центральной больнице района Биржан сал не состояла. Ежегодный медицинский осмотр был пройден, имела допуск к работе.