Педагог - о Послании: Перед нами стоят большие задачи

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Народ выразил поддержку повышению статуса учителей, о котором говорится в Послании Президента, сказала учитель средней школы №125 имени С. Сапарбекова Жанакорганского района Кызылординской области Зульфия Агманова в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

«Глава государства уделяет особое внимание развитию дошкольного образования и обязал пересмотреть методы обучения, квалификационные требования в данной сфере, системы оплаты труда воспитателей, а также других сотрудников детского сада. Президент также отметил, что учебная система и методика Назарбаев Интеллектуальных школ должны быть единым стандартом для государственных школ. Перед преподавателями стоят большие задачи. Одна из главных - соответствие образовательной сферы нынешним требованиям», - сказала Зульфия Агманова.

По ее словам, предложение Президента заинтересовывать детей со школьной скамьи наиболее востребованными профессиями дает возможность молодому поколению определять свое будущее. Это помогает реализовать отдельное направление обучения, уменьшить учебную нагрузку ученика и преподавателя.

Автор: Әділжан Үмбет

Перевод: Сабина Биржанкызы