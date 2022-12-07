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Педагог из Темиртау стала лучшей на республиканском конкурсе профмастерства

7 Декабря 2022, 22:32
Педагог из Темиртау стала лучшей на республиканском конкурсе профмастерства

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Мастер производственного обучения Темиртауского индустриально-технологического колледжа Дина Хуантхан завоевала первое место на республиканском конкурсе профессионального мастерства среди педагогов колледжей строительной отрасли. В нем приняли участие победители региональных этапов из 16 областей страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Караганде подвели итоги II республиканского конкурса профессионального мастерства среди педагогов технического и профессионального, послесреднего образования строительной отрасли.

«Конкурс состоял из двух этапов – теоретического и практического. Сначала участники прошли тестирование, затем выполняли кладку кирпича, фрески на скорость, клеили обои и представляли домашнее задание. Такой конкурс дает мастерам хорошую возможность проявить себя. В ходе конкурса педагоги продемонстрировали профессиональные умения и навыки, использование инновационных подходов и высокую культуру труда», – считает заместитель директора УМЦ развития образования Карагандинской области Татьяна Нартова.


По итогам работы конкурсной комиссии в компетенции «Малярные и декоративные работы» первое место заняла мастер производственного обучения Темиртауского индустриально-технологического колледжа Дина Хуантхан. Она работает в колледже 13 лет. Обучает студентов по специальности «строитель».

«Я считаю, что педагоги должны постоянно совершенствовать свои знания и умения. Конкурсы профмастерства позволяют нам критически взглянуть на свои навыки, дают мастерам хорошую возможность проявить себя. Время не стоит на месте, поэтому нужно постоянно совершенствоваться. На рынке строительных услуг каждый день появляются новые тенденции. И мы должны первыми изучить их, чтобы потом передать свои знания и умения молодежи», – говорит Дина Хуантхан.

Победителей наградили денежными сертификатами, а участникам вручили благодарственные письма.


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