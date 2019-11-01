Печать Досжан Ишана передали его потомкам

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Печать известного духовного просветителя, общественного деятеля 19 века Досжан ишана, долгое время хранившаяся у посторонних лиц, была передана его потомкам. Они планируют передать реликвию в областной музей. Об этом на своей странице в соцсети рассказал аким Темирского района Жолдас Калмаганбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким района написал, что печать потомку Досжан хазрета передал житель поселка Шубаркудук Темирского района. В ближайшее время планируется передать печать и Коран Досжан ишана в областной историко-краеведческий музей.

«Печать Досжан хазрета, многие годы хранившаяся по разным причинам у частного лица наконец передана его правнуку Аскару Хабибуллину. Аскар планирует передать в областной музей Коран Досжан ишана и эту печать. На печати по арабски написано: Верующий в Аллаха мулла Досмухаммад ибн Кашак 1248 (по хиджре). Я рад, что реликвия вернулась и будет служить на благо народа. Выражаю благодарность за поиски Аскару, а также жителю Шубаркудук, который столько лет хранил печать», - отметил аким района. У Досжан хазрета было 2 печати: нательная и ручная. Найденная печать является нательной, вторая печать не найдена.

По словам потомка Досжан хазрета Аскара Хабибуллина, житель Шубаркудука хранил печать около 10 лет.

Он вначале запросил большую сумму, но затем обе стороны пришли к согласию. Теперь у могилы Досжан ишана потомки планируют создать музей под открытым небом. А в следующем году передадут Коран и печать прадеда в областной музей, чтобы реликвию могли увидеть все желающие.









К сожалению, сохранилось очень мало сведений о Досжан ишане. Он жил в 1815-1890 годах. По сведениям исследователя Сабита Салкынулы, обучался в медресе в Оренбургской области, затем с 17 лет был имамом в мечети на родине. После возвращения из паломничества в Мекку Досжан ишан построил 2 большие мечети - одну в местности Кайнар в Донызтау, вторую в Шилису (ныне мечеть Ишан ата у поселка Шубаркудук Темирского района Актюбинской области). Похоронен в могильнике Ишан ата.