ПЦР-тесты для пересекающих госграницу подделывала жительница Мангистауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Военно-следственным управлением Следственного департамента МВД пресечена деятельность жителей Мангистауской области, занимавшихся подделкой и реализацией ПЦР-тестов. Об этом на онлайн-брифинге рассказал официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Военно-следственным управлением Следственного департамента МВД пресечена деятельность жителей Мангистауской области, занимавшихся подделкой и реализацией ПЦР-тестов лицам, пересекающим государственную границу через морской порт «Курык» Мангистауской области. В ходе оперативно-следственных мероприятий изобличена группа лиц, в том числе фельдшер данного морского порта, которые продолжительное время подделывали и реализовывали ПЦР-тесты казахстанцам и иностранным гражданам», - прокомментировал официальный представитель ведомства.

Как установлено, 21-летняя местная жительница, работающая фельдшером морского порта, подделывала и реализовывала через сообщников ПЦР-тесты для пассажиров, выезжающих и въезжающих на территорию Казахстана. «Цена» поддельных тестов варьировалась от 3 000 до 10 000 тенге.

«При проведении следственных действий по месту жительства у подозреваемой изъяты готовые к реализации 48 поддельных ПЦР-тестов, ноутбук, принтер и другая оргтехника, которая использовалась при изготовлении ковидных документов.

По данному факту начато досудебное расследование, в ходе которого следствию предстоит разобраться о реальных масштабах преступной деятельности подозреваемых и количестве лиц, перешедших через государственную границу в нарушение принимаемых эпидемиологических мер», - пояснил Нурдильда Ораз.

В Министерстве внутренних дел РК напомнили, что за изготовление поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до 4-х лет, а за его использование – арест до 40 суток.