+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -18 °С
Алматы: 1 °С
USD 419.17 EUR 500.57
RUB 5.69 CNY 64.5
Скачать
Новости
Вся лента >>>

ПЦР-тестирование туристов включат в стоимость пакетов туроператоров – Минздрав РК

19 Марта 2021 11:51
Поделиться:
ПЦР-тестирование туристов включат в стоимость пакетов туроператоров – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане принято решение о включении стоимости обязательного ПЦР-тестирования туристов, возвращающихся из-за рубежа, в стоимость пакета туроператоров, за счет отдыхающих граждан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Новости по теме
Алматы лидирует по использованию приложения Ashyq
У четырех прибывших из Шарм эль-Шейха в Казахстан авиапассажиров выявлен коронавирус Западно-Казахстанская область вернулась в «красную» зону по коронавирусу 250 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

Как отметили в ведомстве, решение принято по итогам обсуждения с туристическими операторами, НПП «Атамекен», Межведомственной комиссией по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан.

На сегодняшний день 80% лиц, прибывших без справки о прохождении ПЦР-тестирования на коронавирусную инфекцию от общего числа граждан, прибывающих из-за рубежа, приходится на туристов, возвращающихся из Египта, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. В том числе, из Египта без справок прибыли 41% туристов, с Мальдив – 27%, ОАЭ – 16% и из Турции – 8,3%.

Так, 80% случаев коронавирусной инфекции выявлены среди прибывших отдыхающих из туристических стран, в том числе: из Египта – 96 человек, Турции - 50, ОАЭ - 51.

Ранее сообщалось, что Ассоциация туроператоров Казахстана попросила авиакомпании требовать у туристов наличие справки о прохождении ПЦР-тестирования на коронавирус, сделанным не более чем за 72 часа до вылета в Казахстан.


Подписывайтесь на наш канал:

#Туризм   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив