ПЦР-тестирование туристов включат в стоимость пакетов туроператоров – Минздрав РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане принято решение о включении стоимости обязательного ПЦР-тестирования туристов, возвращающихся из-за рубежа, в стоимость пакета туроператоров, за счет отдыхающих граждан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.
Как отметили в ведомстве, решение принято по итогам обсуждения с туристическими операторами, НПП «Атамекен», Межведомственной комиссией по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан.
На сегодняшний день 80% лиц, прибывших без справки о прохождении ПЦР-тестирования на коронавирусную инфекцию от общего числа граждан, прибывающих из-за рубежа, приходится на туристов, возвращающихся из Египта, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. В том числе, из Египта без справок прибыли 41% туристов, с Мальдив – 27%, ОАЭ – 16% и из Турции – 8,3%.
Так, 80% случаев коронавирусной инфекции выявлены среди прибывших отдыхающих из туристических стран, в том числе: из Египта – 96 человек, Турции - 50, ОАЭ - 51.
Ранее сообщалось, что Ассоциация туроператоров Казахстана попросила авиакомпании требовать у туристов наличие справки о прохождении ПЦР-тестирования на коронавирус, сделанным не более чем за 72 часа до вылета в Казахстан.
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