Паводок в ЗКО: посты наблюдения за руслами рек выставили в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области продолжаются активные противопаводковые мероприятия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

«Для проведения мониторинга за уровнем воды в руслах рек Деркул и Чаган в черте города Уральска выставлены посты наблюдения, которые ежечасно проводят замеры и контролируют ситуацию по подъему и снижению уровня воды в данных реках для своевременного принятия оперативных мер. С начала текущего дня в целях стабилизации ситуации и предотвращения дальнейшего подтопления жилых домов на опасных участках уложено 2600 мешков с инертным материалом. Работы проводятся в районе Байтерек, Бурлинском, Каратобинском, Чингирлауском районах и городе Уральске. Также за сутки было откачано более 40 000 куб.м. воды в районах, подвергшихся подтоплению», - сообщили в ДЧС.

В течение 6 дней спасателями совместно с местными исполнительными органами проводились противопаводковые мероприятия в селе Зеленое района Байтерек в связи с поднятием уровня воды в реке. Благодаря принятым мерам подтопления жилых домов в селе не допущено. На сегодняшний день уровень воды в реке снизился и угроза подтопления села снята.

В селе Достык района Байтерек в результате принятых превентивных мер по укладке инертных материалов не допущено подтопление жилого дома и минимизированы риски подтопления других домов.

Благодаря оперативной работе задействованных структур в Сырымском и Теректинском районах из 6 подтопленных домов полностью откачана вода, что дало возможность порядка 30 эвакуированным людям вернуться в свои дома.

Оставшиеся эвакуированные 33 человека размещены в пунктах временной эвакуации, 238 человек - находятся у родственников. Отогнано в безопасные места более 280 голов сельскохозяйственных животных.

О ситуации в населенных пунктах Западно-Казахстанской области, которые остались без автотранспортного сообщения, рассказал заместитель начальника ДЧС Западно-Казахстанской области Канат Доспаев. По его словам, учитывая имевшиеся риски и прогнозы, спасатели до начала паводков оттуда вывезли беременных на поздних сроках и нуждающихся в медицинской помощи людей.

«Всего вывезли оттуда 11 беременных и двух больных. Часть взяли к себе районные больницы, часть остановились у родственников вне подтопленных населенных пунктов», - пояснил Канат Доспаев.

По его информации, в поселках есть продуктовые магазины. Владельцы магазинов передают в акиматы сведения о необходимости продуктов, которые закупаются акиматами и спасателями доставляются на плавсредствах и технике высокой проходимости.

Канат Доспаев уточнил, что во всех населенных пунктах неисправность с электричеством удалось оперативно устранить.

В проведении аварийно-спасательных и неотложных работ участвуют почти 1 000 человек личного состава, более 400 единиц техники, включая инженерную технику, мотопомпы, плавательные средства, вертолет – МЧС, местных исполнительных органов, МВД, МО, также дополнительно привлеченные силы и средства МЧС из Атырауской и Мангистауской областей.

В круглосуточном режиме продолжают функционировать республиканский и областной оперативные штабы с участием заинтересованных служб и организаций – МИО, Казводхоз, Казавтожол.

Действует телефон горячей линии, на который поступило 202 звонка информационного характера.

На данный момент оперативные работы по откачке воды и прокладке водоотводных каналов проводятся на территории 57 домов.

Необходимо отметить, что благодаря проведенным до начала паводкового периода широкомасштабным противопаводковым мероприятиям в рамках плана инженерных работ удалось минимизировать риски угрозы для ряда населенных пунктов ЗКО.

«Так, в селе Таскала Таскалинского района, в селах Жаксыбай и Таловка Жанибекского района, в селах Шалгын и Каратобе Каратобинского района проведены работы по углублению и устройству водоотводных каналов и арыков длиной порядка 5 километров, а также устройству зашитых дамб длиной 1 600 метров. Эти мероприятия позволили обезопасить указанные населенные пункты от паводковых угроз. В селе Таскала перед паводковым периодом также проведена работа по покосу камыша по руслу реки Деркул и очистке от растительности. В результате чего вода беспрепятственно проходила даже несмотря на то, что уровень реки превысил критическую отметку. В населенном пункте подтоплений не зафиксировано», - проинформировали в ДЧС.