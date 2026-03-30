Паводок в ЗКО идет на спад: ситуация на реках стабилизируется

Как сообщили в филиале РГП «Казгидромет» по Западно-Казахстанской области, по состоянию на 08.00 часов 30 марта уровень воды в реке Урал за последние сутки повысился на всех гидропостах, за исключением села Жарсуат Бурлинского района.

В частности, в Жарсуате уровень составил 327 см (-16, опасный уровень - 1 000 см), вблизи села Январцево Байтерекского района - 265 (+50), на гидропосту в городе Уральск - 254 (+25, опасный уровень - 850 см), в Кушуме - 217 (+27), в населенном пункте Мергенево Акжаикского района - 373 (+23), в Тайпаке - 109 (+5) сантиметров.

Также на реке Чаган в селе Чувашино Байтерекского района за сутки уровень воды поднялся на 87 см и достиг 797 см (опасный уровень - 1 300 см). В то же время в селе Мичурино, расположенном вблизи города Уральск, уровень воды снизился на 9 см и составил 445 см.

В целом по области за последние сутки в реках Чингирлау и Шидерты уровень воды незначительно повысился, однако на других реках наблюдается замедление течения.

Напомним, ранее мы сообщали, что за последние сутки уровень воды в реке Жайык поднялся на 95 см.