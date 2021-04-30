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Паводок в СКО: вода в реке Есиль продолжает прибывать

Автор:  
Олеся Жуковень
30 Апреля 2021, 13:27
Паводок в СКО: вода в реке Есиль продолжает прибывать

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области повышается уровень воды в реке Есиль. На малых реках наблюдается стабильный спад, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», уровень воды в реке Есиль поднимается на гидропостах вблизи сел Токсан би и Долматово. На 8 и 10 сантиметров, соответственно. У города Петропавловска за сутки - плюс один сантиметр. 29 апреля уровень воды не менялся. Сейчас он достиг 1017 см.

На Сергеевском водохранилище перелив на 8 часов утра составлял 48 см. За сутки уровень не изменился. Объём воды составляет 750 млн кубических метров. Сброс осуществляется со скоростью 178 кубических метров в секунду.

На малых реках области уровень воды за сутки изменился от 0 до минус 5 см.

На гидропосту озера Большой Тарангул в селе Корнеевке уровень воды упал на один см и составил 371 см.


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