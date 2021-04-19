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Паводок в СКО: уровень воды снижается на Сергеевском водохранилище

Автор:  
Олеся Жуковень
19 Апреля 2021, 11:45
Паводок в СКО: уровень воды снижается на Сергеевском водохранилище

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки снизился уровень воды на Сергеевском водохранилище, на Петропавловском – без изменений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», на Сергеевском водохранилище – минус 9 см. На утро 19 апреля уровень воды составляет 941 см, объем – 868 млн кубических метров, перелив через гребень – 141 см. Сброс воды осуществляется со скоростью 909 кубометров в секунду. Максимальный уровень перелива зарегистрировали 17 апреля.

На Петропавловском водохранилище за сутки серьезных изменений не произошло.

По-прежнему наблюдается повышение уровня воды в реке Есиль – от 53 до 138 см – ниже по течению от города Сергеевки. Максимально вода поднялась у города Петропавловска за счет открытия затворов на местном водохранилище. 18 апреля самый высокий уровень подъема наблюдался у села Новоникольское. Минимально вода поднялась у села Долматово.

Продолжается подъем уровня воды на озере Большой Тарангул. За сутки прирост составил 3 см.

На малых реках области Иманбурлык, Акканбурлык, Бабыкбурлык, Камысакты, Шарык, Муккыр, Шагалалы продолжается устойчивый спад уровня воды. За сутки падение составило от 3 до 85 см.


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